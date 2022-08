Połączenie gazowe Polski ze Słowacją. "To jest gazociąg pokoju"

W piątek w Strachocinie w województwie podkarpackim nastąpiło symboliczne uruchomienie połączenia gazowego między Polską i Słowacją. - To jest gazociąg pokoju, to jest gazociąg bezpieczeństwa - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezes spółki Gaz-System Tomasz Stępień poinformował, że "gazociąg jest ukończony, nagazowany i gotowy do przesyłu komercyjnego".

W uroczystości wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, premier Słowacji Eduard Heger oraz minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- Gazociąg miedzy Polską a Słowacją jest dowodem, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo między naszymi krajami. To także inwestycja Trójmorza, państw Europy centralnej, które w ten sposób konstruują swoje bezpieczeństwo - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podziękował szefowi słowackiego rządu za osobiste zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa opartą o system północ-południe, a nie wschód-zachód i uzależnienie od Rosji. - To jest gazociąg pokoju, to jest gazociąg bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do tego, który był budowany przez Niemcy i Rosję, ze wsparciem innych krajów, czyli Nord Stream I i II, który był gazociągiem wojny - dodał Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Słowacji Eduard Heger PAP/Darek Delmanowicz

"Gazociąg jest ukończony, nagazowany"

Zdaniem szefa polskiego rządu połączenie gazowe Polska-Słowacja daje perspektywy zaopatrzenia naszego regionu w gaz praktycznie ze wszystkich kierunków świata. - Dziś otwieramy gazociąg na Słowację, (...) to gazociąg, który tworzy perspektywy zasilania w gaz naszego regionu gazem praktycznie ze wszystkich kierunków świata - powiedział premier Morawiecki. Szef rządu poinformował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, dzięki otwieranemu połączeniu gaz może trafić do Polski z Algierii, przez Włochy i Słowację, lub z północy, z Norwegii czy z innych kierunków, przez Polskę do Słowacji. Mateusz Morawiecki przypomniał przy tym, że dzięki podpisanym ze Stanami Zjednoczonymi kontraktom mamy szansę na niższe ceny za gaz, ponieważ kontrakty te były podpisywane dwa-trzy lata temu.

Minister klimatu i środowiska wskazała, że teraz zadaniem jest wypełnienie gazociągu między Polską a Słowacją dobrym, bezpiecznym i tanim gazem. - Przed nami zadanie, aby wypełnić gazociąg między Polską a Słowacją dobrym, bezpiecznym i tanim gazem. To wyzwanie dla nas na najbliższe tygodnie i miesiące - powiedziała Moskwa.

Tomasz Stępień, prezes Gaz-System poinformował, że "gazociąg jest ukończony, nagazowany i gotowy do przesyłu komercyjnego, który nastąpi później, w drugiej części tego roku".

- (...) gazociąg na Słowację, to jest drugi z trzech ważnych, międzynarodowych gazociągów, które spółka zainicjowała, wybudowała i będzie eksploatować. Jest to gazociąg o przepustowości prawie 5 miliardów metrów sześciennych w stronę Ukrainy, prawie 6 miliardów metrów sześciennych w stronę Polski - wskazał Stępień.

Międzynarodowy gazociąg Polska - Słowacja

Interkonektor Polska-Słowacja to dwukierunkowy gazociąg wysokiego ciśnienia łączący gazowy węzeł krajowego systemu w Strachocinie na Podkarpaciu ze słowackim węzłem Velke Kapuszany przy granicy z Ukrainą. Przebiega tamtędy gazociąg "Braterstwo" - jedna z tras eksportu rosyjskiego gazu na zachód, przez Ukrainę.

Interkonektor Polska-Słowacja liczy 61,3 km po stronie polskiej oraz 106 km po stronie słowackiej.

Tłocznia gazu międzynarodowego gazociągu wysokiego ciśnienia Polska - Słowacja w miejscowości Strachocina PAP/Darek Delmanowicz

Po stronie polskiej inwestorem był operator przesyłowy gazu Gaz-System, po słowackiej - tamtejszy operator Eustream. Interkonektor ma mieć maksymalną przepustowość do 4,7 mld m3 gazu rocznie w stronę Słowacji lub 5,7 mld m3 w stronę Polski.

Według KPRM gazociąg stanowi ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe i jest jedną z kluczowych inwestycji energetycznych w regionie, która wzmocni bezpieczeństwo surowcowe Polski i Słowacji.

