Nowe sankcje. "Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie"

Polski rząd zapowiada rozszerzenie sankcji na Rosję. - Od niedzieli będzie obowiązywał zakaz wjazdu do Polski samochodów osobowych zarejestrowanych w Rosji - poinformował Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Zakaz wjazdu dla samochodów zarejestrowanych w Rosji

Minister Kamiński wyjaśnił, że oznacza to, że żaden samochód osobowy zarejestrowany w Rosji nie będzie mógł wjechać na teren państwa polskiego. - Rosyjskie samochody ciężarowe już wcześniej były objęte tym zakazem. Teraz domykamy tę sprawę. Żaden rosyjski samochód do Polski nie wjedzie - zaznaczył.

- Dotyczy to wszystkich samochodów, zarówno tych, które są wykorzystywane komercyjnie jak i również samochodów prywatnych niezależnie od tego czy właścicielem samochodu jest obywatel Rosji czy też obywatel innego państwa. Zasada jest taka - samochód zarejestrowany w Rosji nie ma prawa wjazdu do Polski - wyjaśnił minister spraw wewnętrznych. - To jest kolejny element sankcji nakładanych na Rosję i obywateli tego państwa w związku z brutalną wojną na Ukrainie. W związku z tym, że państwo rosyjskie stanowi dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego - dodał Mariusz Kamiński.