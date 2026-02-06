MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. "Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"

Tusk: polskie granice z Rosją i Białorusią będą najlepiej strzeżone w Europie Źródło: TVN24

"Nie - wyjazd do Rosji jako dziennikarz, zwłaszcza jako dziennikarz, nie jest dobrym pomysłem" - podkreślił rzecznik resortu spraw zagranicznych.

MSZ odradza podróże do Rosji

Dodał też: "MSZ W DALSZYM CIĄGU odradza wszelkie podróże do Rosji, która uznaje nasz kraj za 'nieprzyjazny'".

Odnosząc się do Indeksu Wolności Prasy z 2025 r., opracowanego przez Reporterów bez Granic, Wewiór podkreślił, że Rosja zajmuje w nim 171. miejsce na 180.

"Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"

Jak czytamy na stronie MSZ, resort odradza wszelkie podróże do Rosji w związku z wojną na Ukrainie oraz uznaniem Polski przez władze Rosyjskiej Federacji za państwo nieprzyjazne.

Zasnuta dymem Moskwa Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Podkreślono, że ze względu na postępującą redukcję personelu dyplomatyczno-konsularnego RP w Rosji możliwość udzielenia bezpośredniej pomocy konsularnej obywatelom polskim staje się coraz bardziej ograniczona.

"W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub wręcz niemożliwa" - dodano.

Indeks Wolności Prasy ocenia swobodę dziennikarską na podstawie czynników politycznych, prawnych, ekonomicznych, społecznych i bezpieczeństwa.

