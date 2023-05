Tego nie objęły sankcje na Rosję. Ministerstwo podaje nowe dane o imporcie

Polska w pierwszym kwartale 2023 roku sprowadziła z Rosji 377,2 tysiąca ton gazu płynnego LPG. Z tego kierunku importujemy zdecydowanie najwięcej surowca - wynika z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wiceszef tego resortu Piotr Dziadzio zwrócił uwagę, że - mimo postulatów polskiego rządu - Rada Unii Europejskiej do tej pory nie zdecydowała się na wprowadzenie zakazu sprowadzania rosyjskiego LPG do Unii Europejskiej.

Interpelację do minister klimatu i środowiska Anny Moskwy w sprawie zwiększenia importu gazu z Rosji skierował Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej. Poseł przypomniał wypowiedź minister Moskwy z Polskiego Radia 24 z lutego br. - Nie ma już gazu, ani gazu LNG, ani gazu rurociągowego; żadnego gazu z Rosji - mówiła wówczas szefowa MKiŚ.

Tymczasem - jak zauważył Zembaczyński - "rzeczywistość okazała się inna". Przytoczył przy tym dane, z których wynika, że w styczniu br. do Polski trafiło 74,7 tys. ton rosyjskiego gazu płynnego LPG. Poseł KO zapytał m.in. o to, jaki jest powód wzrostu dostaw gazu z Rosji do Polski oraz kiedy Polska zaprzestanie importu gazu z Rosji.