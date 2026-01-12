Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"

Motyka o atakach cybernetycznych: zagrożenie będzie coraz większe Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

List intencyjny podpisali w Legionowie Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda oraz gen. bryg. Mathew Wenthe z USEUCOM (Dowództwa Stanów Zjednoczonych w Europie - U.S. European Command).

Tomczyk: pozwoli zyskać nowe zdolności

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który uczestniczył w uroczystości, zaznaczył, że list intencyjny jest "pierwszym z wielu, który pozwoli zyskać nowe zdolności polskiej armii".

- Dzisiaj żołnierze, którzy stoją na czele polskiego (...) cyberbezpieczeństwa, stanowią ogromny potencjał całego NATO - podkreślił Tomczyk, przypominając, że w samym DKWOC cyberbezpieczeństwem na co dzień zajmuje się około dwóch tysięcy żołnierzy. W skali całych polskich sił zbrojnych ok. pięciu tysięcy.

"Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"

Gen. Molenda wyraził przekonanie, że podpisanie listu, co - jak powiedział - "w przyszłości przekuje się w coś więcej", zbuduje polskie zdolności w zakresie działań operacyjnych, interoperacyjności pomiędzy obydwoma krajami, a także zapewni "odpowiednią odporność naszych systemów, naszej infrastruktury i naszych obywateli".

Zauważył, że powstanie polskiego DKWOC miało miejsce szybciej, niż pierwotnie zakładano, właśnie ze względu na pomoc strony amerykańskiej. - Ale z tej fazy budowania tych zdolności wchodzimy w fazę działań operacyjnych - powiedział gen. Molenda.

List intencyjny Polski i USA

Podpisany list intencyjny - zdaniem gen. Wenthe'a - formalizuje wspólne zaangażowanie Polski i Stanów Zjednoczonych w domenie cyberbezpieczeństwa. Generał z USEUCOM wyraził też nadzieję, że współpraca ta posłuży jako przykład tego, jak wyglądać będą dalsze poczynania NATO w kierunku bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Jak zaznacza MON, podpisanie dokumentu stanowi kolejny etap współpracy i jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zagrożeń w cyberprzestrzeni, która staje się jednym z kluczowych obszarów współczesnych konfliktów.

Na zdjęciu Cezary Tomczyk (pierwszy z prawej), gen. dyw. Karol Molenda (drugi z prawej), Ruta Elvikis (pierwsza z lewej), gen. bryg. Mathew Wenthe (drugi z lewej) Źródło: PAP/Paweł Supernak

Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest wyspecjalizowanym komponentem Sił Zbrojnych RP odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w domenie cyberprzestrzeni.

OGLĄDAJ: TVN24 HD