Przejęcie Polska Press przez Orlen. Jest decyzja sądu w sprawie odwołania RPO

Warszawski sąd okręgowy oddalił odwołanie Rzecznika Praw Obywatelskich od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Polska Press przez PKN Orlen. Stwierdził, że to "rynek powinien zdecydować, czy konsumenci będą, czy nie będą nadal korzystać z tej prasy wydawanej przez Polska Press". Adam Bodnar argumentował swój wniosek tym, że wolność słowa to nie tylko wolność wygłaszanych twierdzeń, ale także i to, co - jako obywatele - otrzymujemy.

Na początku marca zeszłego roku informowano, że ówczesny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar odwołał się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od decyzji prezesa UOKiK w sprawie zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Prezes UOKiK zgodził się na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen na początku lutego 2021 roku. RPO w swym odwołaniu chciał, aby sąd uchylił zgodę prezesa UOKiK.

Sąd: rynek powinien zdecydować

We wtorek stołeczny Sąd Okręgowy oddalił odwołanie RPO.

- Odwoływanie się przez stronę powodową (RPO) do okoliczności o charakterze wyższym, czyli wolności prasy, pluralizmu i tak wskazywanego przez stronę powodową dostępu konsumentów do wolnych mediów, cóż, w tym zakresie na gruncie stosunków konkurencyjnych, to rynek powinien zdecydować, czy konsumenci będą, czy nie będą nadal korzystać z tej prasy wydawanej przez Polska Press - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Witold Rękosiewicz. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Bodnar: wolność słowa to też to, co jako obywatele możemy otrzymywać

Adam Bodnar, w kontekście swojego odwołania, argumentował natomiast, że "czasami w kontekście wolności słowa zapominamy, że jest to nie tylko to, co możemy głosić, ale też to, co - jako obywatele - możemy otrzymywać, jakie informacje możemy pozyskiwać".

- Uważam, że te kwestie powinny być wzięte pod uwagę. (...) To jest transakcja o znacznie głębszym dnie - zwracał uwagę. Rzecznik wskazywał też między innymi na artykuł 14 konstytucji stanowiący, że "Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu".

Stanowisko Orlenu

Na przełomie maja i czerwca 2021 roku swoje stanowisko w tej sprawie skierował do sądu Orlen. Koncern wskazał w nim, że odwołanie RPO od decyzji prezesa UOKiK jest w całości bezzasadne i winno zostać odrzucone, a nawet przy uznaniu jego dopuszczalności sąd powinien je oddalić. O oddalenie odwołania wnosił też UOKiK.

Sprawę rozpatrywał XVII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie, który jest Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Orlen kupił Polskę Press

Polska Press jest jedną z największych grup wydawniczych w Polsce, posiadającą około 20 dzienników regionalnych, blisko 120 tygodników lokalnych oraz prasę bezpłatną. Sprzedaje powierzchnię reklamową w prasie i internecie oraz świadczy usługi poligraficzne. Do grupy należą drukarnie oraz witryny online.

Przedstawiciele Orlenu w zeszłym roku tłumaczyli, że "transakcja nabycia Polska Press wpisuje się w strategiczne plany PKN Orlen w zakresie wzmacniania sprzedaży detalicznej, w tym pozapaliwowej". "Poprzez przejęcie Polska Press Koncern uzyskał m.in. dostęp do 17,4 milionów użytkowników internetu i możliwość pozyskania nowych klientów, optymalizacji ponoszonych kosztów marketingowych oraz rozbudowy narzędzi big data w ramach Grupy" - opisano.

