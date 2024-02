Spółka Orlenu poszukuje prezesa. Chętni mają wyjątkowo mało czasu

Rada nadzorcza Polska Press w ostatni piątek odwołała zarząd spółki. Spółka należąca do Orlenu rozpoczęła już poszukiwania następców, w tym prezesa zarządu. Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że termin przyjmowania zgłoszeń upływa już w najbliższą środę, 28 lutego.

Zarząd Polska Press został odwołany decyzją rady nadzorczej w piątek, 23 lutego br.. Z funkcją prezesa zarządu pożegnał się Stanisław Bortkiewicz. Do pełnienia obowiązków prezesa spółki oddelegowana została sekretarz rady nadzorczej Magdalena Skowyrska.

Wymagania wobec kandydatów na prezesa Polska Press

Jak wskazano, kandydaci na prezesa zarządu powinni posiadać m.in. wykształcenie wyższe uzyskane w Polsce lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w naszym kraju, a także co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Kandydaci na to stanowisko powinni się również legitymować co najmniej 3-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.