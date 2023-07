Takiej skali jeszcze nie było. Gwałtowny wzrost liczby odmów przyłączeń instalacji OZE

Takiej skali negatywnych decyzji jeszcze nie było - oceniła "Rzeczpospolita" i podała, że latach 2021–2022 Urząd Regulacji Energetyki otrzymał prawie 11 tysięcy powiadomień o odmowach przyłączenia obiektów do sieci, z czego blisko 9,4 tysięcy to instalacje OZE.

Jak napisał dziennik, najnowsze dane oznaczają niemal dziewięciokrotny wzrost liczby odmów w porównaniu z okresem 2019–2020, kiedy było ich ponad 1,2 tys. "Skala odmów ma związek z masowym wzrostem łącznej wielkości mocy obiektów zgłoszonych do przyłączenia: to prawie 66 GW (z tego 37 GW to instalacje OZE) w latach 2021–2022 wobec 5,6 GW (2 GW w OZE) w okresie 2019–2020. Głównym powodem odmów przyłączenia do sieci był brak warunków technicznych" - czytamy.