Rekordowa wymiana handlowa między Polską i Niemcami. "Duże znaczenie gospodarcze"

Wymiana handlowa między Polską a Niemcami w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom 167,7 miliarda euro. Polska to piąty najważniejszy partner handlowy Niemiec - poinformowała w piątek Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Handel na linii Polska - Niemcy

Izba podała, że obroty w handlu dwustronnym między Polską a Niemcami w 2022 roku osiągnęły 167,7 mld euro, czyli równowartość około 800 mld zł. "Eksport Polski za zachodnią granicę wzrósł w 2022 roku o około 12 proc. do 77,32 mld euro (366,45 mld zł), natomiast import niemieckich towarów nawet o prawie 15 proc. do 90,26 mld euro (427,78 mld zł)" - zauważono.

Izba podkreśliła przy tym, że "handel z Niemcami ma dla Polski duże znaczenie gospodarcze". Zwrócono uwagę, że według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego , sprzedaż do sąsiedniego kraju stanowiła prawie 28 proc. całego eksportu, a zakupy towarów z Niemiec ponad 20 proc. całego importu w 2022 roku.

Niemieckie inwestycje w Polsce

AHK Polska obserwuje również zwiększone zainteresowanie niemieckimi inwestycjami w Polsce. W 2022 roku do izby wpłynęło około dwa razy więcej zapytań od potencjalnych inwestorów niż w roku poprzednim. "Inwestycje międzynarodowe koncentrują się na sektorach usług biznesowych, przemyśle motoryzacyjnym i technologii energetycznej/klimatyzacyjnej" - czytamy.

"W ostatnich miesiącach niemieckie firmy zapowiedziały lub rozpoczęły realizację inwestycji w zaawansowane technologie" - wskazał Gutheil. Często - jak dodał - są to inwestorzy, którzy od lat działają w Polsce i rozszerzają lub modernizują swoją działalność. "W ten sposób znacząco przyczyniają się do rozwoju innowacji w kraju, a jednocześnie sprawiają, że ich dostawcy są bardziej zrównoważeni i konkurencyjni w środowisku międzynarodowym" - ocenił dyrektor zarządzający AHK.

Gospodarka Niemiec

Według wstępnych danych, produkt krajowy brutto (PKB) Niemiec w 2023 roku wzrósł o 1,9 proc. rok do roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 2023 roku prognozuje w Niemczech recesję na poziomie - 0,3 proc. Ostatni odczyt PMI przemysłu wzrósł z 44,9 do 46,2 pkt. Usługi odnotowały spadek z 49,3 do 46,3 pkt. Wartości poniżej 50 pkt. świadczą o pogorszeniu sytuacji.