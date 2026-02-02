Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

"To powinien być również impuls dla Niemiec"

Domański i Klingbeil
Domański o wizycie w Davos
Źródło: TVN24
Powinniśmy wzmacniać przemysł obronny, upraszczać przepisy i lepiej wykorzystywać siłę wspólnego rynku - stwierdził minister finansów Andrzej Domański po spotkaniu z wicekanclerzem Niemiec Larsem Klingbeilem. Zdaniem niemieckiego polityka "od naszych krajów wiele zależy, jeżeli chodzi o dalszy rozwój Unii Europejskiej".

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański spotkał się w poniedziałek z wicekanclerzem i ministrem finansów Niemiec Larsem Klingbeilem.

Na konferencji prasowej po spotkaniu Domański poinformował, że w trakcie rozmowy z jego niemieckim odpowiednikiem poruszono kwestie konkurencyjności Europy, finansowania obronności, w tym o programie SAFE, ale też i innych "nowych ideach" zwiększających środki na europejskie bezpieczeństwo i innowacyjności.

- Zgadzamy się, że trzeba postawić na silny europejski przemysł obronny. Potrzebujemy budować naszą europejską bazę dla przemysłu obronnego we wszystkich tak naprawdę krajach członkowskich - powiedział polski minister.

Domański o polsko-niemieckich relacjach

Domański zwrócił uwagę, że relacje gospodarcze pomiędzy Polską a Niemcami "są na krzywej wznoszącej", a w ciągu 11 miesięcy ub.r. wymiana handlowa Polski z Niemcami osiągnęła rekordowy poziom niemal 160 mld euro. - Polska jest istotnym rynkiem dla Niemiec, Niemcy są istotnym rynkiem dla polskich firm - podkreślił.

Ocenił jednocześnie, że potrzebny jest "dodatkowy impuls" do dalszego rozwoju. - Zarówno Polska, jak i Niemcy są gotowe, aby taki impuls tworzyć i aby tworzyć polityki gospodarcze, dzięki którym Europa będzie z powrotem hegemonem gospodarczym, a nie regulacyjnym - zadeklarował Domański.

Podkreślił, że należy w pełni wykorzystać siłę wspólnego europejskiego rynku, na którym jest niemal 500 mln konsumentów. - To jest nasza siła. [...] Musimy zdjąć gorset regulacji, upraszczać prawo, reformować nasze rynki - dodał.

Czytaj też: Domański: to jest tutaj najważniejsze

"To powinien być impuls dla Niemiec"

Niemiecki wicekanclerz i minister finansów Lars Klingbeil ocenił, że można "pogratulować" Polsce jej wzrostu gospodarczego. - To powinien być również impuls dla Niemiec - zaznaczył.

Podkreślił, że Polska i Niemcy są ważnymi partnerami w UE. - Od naszych krajów wiele zależy, jeżeli chodzi o dalszy rozwój Unii Europejskiej - stwierdził niemiecki polityk.

Zdaniem Klingbeila, sprawą priorytetową jest zapewnienie, by innowacyjne przedsiębiorstwa "osiadały w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych". - Wspólnie z innymi krajami europejskimi chcemy przygotować odpowiednie propozycje ograniczające biurokrację, przyspieszające wiele procesów - powiedział.

W kontekście obronności ocenił, że choć Europa wydaje więcej na zbrojenia, to musi robić to efektywniej. - Musimy opierać się na tym, żeby środki te były wydawane w Europie - podkreślił.

Ministrowie finansów: Andrzej Domański i Lars Klingbeil
Ministrowie finansów: Andrzej Domański i Lars Klingbeil
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Kingbeil o podatku cyfrowym

Klingbeil pytany był też o kwestię podatku cyfrowego. Zwrócił uwagę, że dyskusje w tej sprawie trwają zarówno w Niemczech, jak i w Polsce. Podkreślił, że nie zapadły jeszcze żadne decyzje, ale - jego zdaniem - trzeba "ograniczyć pozycję platform amerykańskich". - One mają pozycję monopolistyczną, to nie jest dobre dla publicznej dyskusji i dla klientów tych platform - ocenił.

Podatki cyfrowe obowiązują m.in. w Wielkiej Brytanii (w wysokości 2 proc.), we Włoszech, Francji i Hiszpanii (3 proc.), w Austrii (5 proc.), na Węgrzech i w Turcji (7,5 proc.), w Japonii (10 proc.) czy w Kanadzie (3 proc.). Nie wprowadziły go m.in.: Finlandia, Szwecja, Niemcy, Irlandia, Holandia, USA i Chiny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
Dla firm
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
O tyle wzrosła polska gospodarka. Nowe szacunki
telefon szpieg hacker
Nowy podatek w Polsce. Są założenia projektu
Tech

Plan wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział w marcu 2025 r. Pod koniec stycznia br. opublikowano projekt ustawy, który zakłada, że podatek cyfrowy w wysokości nie większej niż 3 proc. obejmie firmy działające w Polsce, które prowadzą np. marketplace'y i media społecznościowe o globalnych przychodach ponad 1 mld euro.

Ustanowiony w 2025 r. program SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Program przewiduje łącznie 150 mld euro wsparcia w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego - w dużej mierze produkowanego w Europie. Do udziału w programie zgłosiło się 19 państw członkowskich, w tym Polska, która wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro. Niedawno Komisja Europejska zatwierdziła polski plan w ramach SAFE.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Andrzej DomańskiMinisterstwo Finansów
Zobacz także:
shutterstock_1233484615
USA miały zastąpić Rosję. Bruksela tłumaczy
Ze świata
Donald Trump
Trump chce zmniejszyć wpływ Chin. Wielomiliardowy projekt
Ze świata
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
Ze świata
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
Moto
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
Z kraju
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Siarczysty mróz i paraliż u naszego sąsiada. Transport publiczny stanął
Ze świata
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
Turystyka
Tokio, Japonia
Japonia sięga po skarby z dna oceanu. To odpowiedź na dominację Chin
Ze świata
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Najnowsze dane z przemysłu. Kolejny miesiąc poniżej krytycznego progu
Z kraju
złoto, srebro, metale szlachetne
Złoto i srebro kontynuują wyprzedaż
Ze świata
bitcoin pln shutterstock_785272210
Czarna seria trwa. Bitcoin najtańszy od 10 miesięcy
Rynki
Jan i Zofia to najpopularniejsze imiona dla dzieci w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Najpopularniejsze imiona w Polsce. Nowy ranking
Z kraju
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Ponad 34 miliony złotych kary dla Orange Polska
Z kraju
faktury shutterstock_2205886299
100 tysięcy faktur pierwszego dnia. "Wielu się obawiało czy system wytrzyma"
Dla firm
Ropa, pole naftowe, Syria
Obawy o konflikt słabną, ceny ropy wyraźnie spadają
Rynki
Elon Musk
Rosjanie bez Starlinka? Musk o pierwszych krokach
TVN24
Gliwicka fabryka Opla zwiększyła produkcję samochodów o połowę
Ogromna redukcja etatów. "Przewyższa nawet najtrudniejsze momenty pandemii COVID-19"
Najnowsze
Mróz w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
W tym tygodniu ważna decyzja dla kredytobiorców
Pieniądze
shutterstock_2647381995
Inspektorat sanitarny ostrzega przed szklankami z ołowiem
Handel
Marco Rubio
Normalizacja relacji USA-Brazylia. Kraje stawiają na dialog
Ze świata
29.03 | Zebrał 16 ton ziemniaków, postanowił je rozdać. "Super akcja"
Misja ratunkowa po "ziemniaczanej powodzi". Tysiące ton warzyw są rozdawane za darmo
Ze świata
Elon Musk
Musk chce wystrzelić na orbitę milion satelitów. Mają wspierać rozwój AI
Tech
Kierowcy mają pomysły na to, jak poradzić sobie z korkami przy bramkach
Od niedzieli nowe opłaty na drogach
Moto
shutterstock_1901005918
Początek rewolucji. To trzeba wiedzieć o KSeF
Prawo
Błędne faktury od PGE Obrót
Ponad 300 tysięcy użytkowników KSeF. "System działa stabilnie"
Dla firm
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Wygrana w Lotto drugi raz z rzędu
Pieniądze
Gry komputerowe komputer
Branża gier ze znacznymi spadkami po premierze narzędzia od Google
Tech
pap_20240118_1KH
Zwolnienia w tyskiej fabryce. Związki zawodowe porozumiały się w sprawie odejść
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica