Produkty "trafiały na rynek rosyjski". Jest reakcja rządu

Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na listę sankcyjną zostały wpisane dwie spółki: SteelTrade sp. z o.o., Omni GRP sp. z o.o. Na listę trafiły także trzy osoby, będące udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi. Chodzi o Andrieja Michajłowicza Karpowicza, Veronikę Ivanowną Pental i Władimira Leszczuka – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa.

"Wpis na listę sankcyjną jest konsekwencją działań KAS w obszarze weryfikacji powiązań osób lub podmiotów z Federacją Rosyjską lub Białorusią, które mogą wpływać na bezpieczeństwo Polski" - czytamy w komunikacie KAS.

W komunikacie podano, że Omni GRP sp. z o.o. jest powiązana osobowo ze spółką SteelTrade sp. z o.o., której wcześniejsza nazwa brzmiała EMK GROUP sp. z o.o., a która z kolei jest powiązana z innymi podmiotami gospodarczymi z Grupy "EMK", działającymi w branży stalowej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Republik: Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Dowiedz się więcej: Rosyjska sieć sklepów wróciła do Polski pod nową nazwą. Reakcja rządu

KAS wyjaśnia

"Z informacji posiadanych przez KAS wynika, że spółki z siedzibą w Polsce eksportowały, m.in. stal o szczególnych parametrach, opracowaną specjalnie do wymagających zastosowań w zakresie odlewania wysokociśnieniowego. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też ze względu na rodzaj i właściwości eksportowanych wyrobów stalowych, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że towary te trafiły do rosyjskich fabryk zbrojeniowych" - podała KAS.

W komunikacie czytamy także, że Krajowa Administracja Skarbowa zidentyfikowała mechanizm, w wyniku którego te wyroby, "przyczyniające się do wzmacniania zdolności przemysłowych Federacji Rosyjskiej, trafiały na rynek rosyjski za pośrednictwem szeregu powiązanych podmiotów".

Polska lista sankcyjna

Od 26 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi listę sankcyjną, czyli listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Decyzję o wpisie na listę podejmuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja może być podjęta wobec osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 roku

poważne naruszenie praw człowieka

represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej

których działalność stanowi inne poważna zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

Wobec osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną stosowane będzie:

zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, znajdujących się w posiadaniu lub pod ich kontrolą

zakaz udostępniania bezpośrednio i pośrednio funduszy lub zasobów gospodarczych

zakaz umyślnego i świadomego udziału w czynnościach zmierzających do obejścia zakazów

OGLĄDAJ: TVN24 HD