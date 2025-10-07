Logo TVN24
Produkty "trafiały na rynek rosyjski". Jest reakcja rządu

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu w KPRM w Warszawie
Sikorski: liczę na to, że Nawrocki przekona prezydenta USA, aby wreszcie nałożył sankcje na Putina
Źródło: TVN24
Na polską listę sankcyjną trafiły spółki Omni GRP i Steel Trade, a także powiązane z tymi podmiotami osoby - poinformowała we wtorek Krajowa Administracja Skarbowa.

Na listę sankcyjną zostały wpisane dwie spółki: SteelTrade sp. z o.o., Omni GRP sp. z o.o. Na listę trafiły także trzy osoby, będące udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi. Chodzi o Andrieja Michajłowicza Karpowicza, Veronikę Ivanowną Pental i Władimira Leszczuka – poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa.

"Wpis na listę sankcyjną jest konsekwencją działań KAS w obszarze weryfikacji powiązań osób lub podmiotów z Federacją Rosyjską lub Białorusią, które mogą wpływać na bezpieczeństwo Polski" - czytamy w komunikacie KAS.

W komunikacie podano, że Omni GRP sp. z o.o. jest powiązana osobowo ze spółką SteelTrade sp. z o.o., której wcześniejsza nazwa brzmiała EMK GROUP sp. z o.o., a która z kolei jest powiązana z innymi podmiotami gospodarczymi z Grupy "EMK", działającymi w branży stalowej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Republik: Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Rosyjska sieć sklepów wróciła do Polski pod nową nazwą. Reakcja rządu
Rosyjska sieć sklepów wróciła do Polski pod nową nazwą. Reakcja rządu

KAS wyjaśnia

"Z informacji posiadanych przez KAS wynika, że spółki z siedzibą w Polsce eksportowały, m.in. stal o szczególnych parametrach, opracowaną specjalnie do wymagających zastosowań w zakresie odlewania wysokociśnieniowego. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też ze względu na rodzaj i właściwości eksportowanych wyrobów stalowych, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że towary te trafiły do rosyjskich fabryk zbrojeniowych" - podała KAS.

W komunikacie czytamy także, że Krajowa Administracja Skarbowa zidentyfikowała mechanizm, w wyniku którego te wyroby, "przyczyniające się do wzmacniania zdolności przemysłowych Federacji Rosyjskiej, trafiały na rynek rosyjski za pośrednictwem szeregu powiązanych podmiotów".

Polska lista sankcyjna

Od 26 kwietnia 2022 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzi listę sankcyjną, czyli listę osób i podmiotów objętych sankcjami.

Decyzję o wpisie na listę podejmuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja może być podjęta wobec osób bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

  • agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą 24 lutego 2022 roku
  • poważne naruszenie praw człowieka
  • represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i pozycji demokratycznej

których działalność stanowi inne poważna zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi.

Wobec osób i podmiotów wpisanych na listę sankcyjną stosowane będzie:

  • zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych będących własnością, znajdujących się w posiadaniu lub pod ich kontrolą
  • zakaz udostępniania bezpośrednio i pośrednio funduszy lub zasobów gospodarczych
  • zakaz umyślnego i świadomego udziału w czynnościach zmierzających do obejścia zakazów
pc

Autorka/Autor: BC/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica