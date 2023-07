Liczba ludności Polski spadła. Nowe dane

Liczba ludności Polski na koniec czerwca 2023 roku wynosiła 37,698 miliona osób - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Oznacza to spadek o 130 tysięcy rok do roku. Współczynnik przyrostu naturalnego w pierwszej połowie tego roku także był ujemny. Różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów wyniosła około 70 tysięcy.

GUS podał w opublikowanej we wtorek analizie, że "tempo ubytku rzeczywistego w 1 półroczu br. wyniosło minus 0,34 proc., co oznacza, że na każde 10 tys. mieszkańców Polski ubyły 34 osoby (wobec 21 osób przed rokiem)".

Urząd szacuje się, że saldo migracji zagranicznych nadal było dodatnie, co nie zrekompensowało jednak ubytku ludności.

Liczba ludności Polski spada

Ze wstępnych danych wynika, że w okresie styczeń-czerwiec zarejestrowano około 139,5 tys. urodzeń żywych. To o ponad 14 tys. mniej niż rok wcześniej. Liczba zgonów również uległa obniżeniu - o około 25 tys. do około 209,5 tys. osób.

GUS podkreślił, że podobnie jak rok wcześniej odnotowano ubytek naturalny. To różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów. Ubytek naturalny wyniósł około 70 tys., wobec około minus 81 tys. w okresie styczeń-czerwiec ubiegłego roku. "Ujemny współczynnik przyrostu naturalnego ukształtował się na poziomie minus 3,7‰ (wobec minus 4,3‰ w 1 półroczu ub. roku)" - czytamy.

Jednocześnie urząd poinformował, że umieralność niemowląt była podobna jak przed rokiem. Zmarło ok. 0,5 tys. dzieci w wieku poniżej 1. roku życia. "Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniósł 3,7‰ i był o 0,1 pkt niższy niż w analogicznym okresie ub. roku" - podano w analizie.

GUS przekazał również nowe dane dotyczące małżeństw i rozwodów. Z szacunków wynika, że w pierwszym półroczu br. zawarto około 53 tys. małżeństw, w tym ponad 43 proc. stanowiły małżeństwa wyznaniowe. To o blisko 5 tys. mniej małżeństw niż przed rokiem.

Z drugiej strony w stosunku do około 30 tys. małżeństw orzeczono rozwód, o około 1 tys. mniej niż przed rokiem. "Współczynnik rozwodów utrzymał się na poziomie sprzed roku i wyniósł 1,6‰. Separację orzeczono w stosunku do kolejnych ok. 400 małżeństw" - podał urząd.