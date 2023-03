Kary dla Polski. Minister podał, ile pieniędzy potrąciła Komisja Europejska

Komisja Europejska potrąciła Polsce ponad 369,2 miliona euro kar za brak wykonania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) - poinformował minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk. To równowartość ponad 1,7 miliarda złotych.

Interpelację do ministra do spraw Unii Europejskiej w sprawie kar, które Polska zapłaciła na rzecz Komisji Europejskiej, skierowała Hanna Gill-Piątek, do niedawna związana z Polską 2050, dziś niezrzeszona. "W ostatnich latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kar za niewykonywanie postanowień TSUE. Z powodu tych kar Polska traci ogromne kwoty, które mogłyby posłużyć na inne i na pewno bardziej potrzebne cele" - napisała posłanka.

Gill-Piątek zapytała, ile pieniędzy z tytułu braku płatności kar potrąciła Komisja Europejska w 2022 roku z należnych Polsce unijnych środków.

Spór o kopalnię Turów

Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk poinformował - po pierwsze - o potrąceniu pieniędzy w wyniku sporu z Czechami o kopalnię Turów.

"Na mocy postanowienia wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 20 września 2021 r. (Czechy/Polska, C-121/21 R, EU:C:2021:752) Rzeczpospolita Polska została zobowiązana do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej okresowej kary pieniężnej w wysokości 500.000 EUR dziennie począwszy od dnia doręczenia Rzeczpospolitej Polskiej tego postanowienia aż do chwili zastosowania się do treści postanowienia wiceprezes Trybunału z dnia 21 maja 2021 r. (Czechy/Polska, C-121/21 R, EU:C:2021:420), na mocy którego Rzeczpospolita Polska była zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Kopalni Turów" - przypomniał minister w odpowiedzi na interpelację.

Szynkowski vel Sęk przekazał, że "należna kwota do zapłaty przez Rzeczpospolitą Polską z tytułu dziennych kar pieniężnych zasądzonych w postanowieniu z dnia 20 września 2021 r. dotyczyła okresu od dnia 20 września 2021 r. do dnia 3 lutego 2022 r. (137 dni) i wynosiła 68 500 000 EUR".

Polska nie zapłaciła KE należnych kwot, ale - jak poinformował minister do spraw UE - Komisja Europejska "potrąciła z wierzytelności Rzeczpospolitej Polskiej wobec Unii Europejskiej z tytułu zwrotu wydatków z funduszy unijnych niespłacony dług wraz z odsetkami w łącznej kwocie 68 591 910,95 EUR".

Kopalnia Turów DarSzach/Shutterstock

Szynkowski vel Sęk przypomniał, że 4 lutego 2022 roku, "w konsekwencji ugody zawartej między rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej oraz zrzeczenia się przez obie strony wszelkich roszczeń, prezes Trybunału Sprawiedliwości UE postanowił o wykreśleniu sprawy C-121/21 z rejestru Trybunału".

Kary za Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego

Druga sprawa dotyczy braku wykonania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie procedur dyscyplinarnych w polskim sądownictwie.

TSUE latem 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach między innymi uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia nałożył na Polskę karę miliona euro dziennie.

"Należna kwota do zapłaty przez Rzeczpospolitą Polską z tytułu dziennych kar pieniężnych zasądzonych w postanowieniu z dnia 27 października 2021 r. dotyczy okresu od dnia 3 listopada 2021 r. Do końca 2022 r. (424 dni) kwota ta wyniosła 424 000 000 EUR" - poinformował minister do spraw Unii Europejskiej.

Jak dodał Szynkowski vel Sęk, "do końca 2022 r. Komisja potrąciła z wierzytelności Rzeczpospolitej Polskiej wobec Unii Europejskiej z tytułu zwrotu wydatków z funduszy unijnych niespłacony dług wraz z odsetkami w łącznej kwocie 300 688 397,26 EUR".

Minister poinformował, że suma kwot do zapłaty przez Polskę z tytułu dziennych kar pieniężnych wyniosła na koniec 2022 roku 492,5 mln euro. "Komisja potrąciła kwotę 369.280.308,21 EUR" - przekazał.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes