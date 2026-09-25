Branża AGD w kryzysie. Europejscy producenci łapią zadyszkę
Polska wraz z pięcioma innymi państwami Unii Europejskiej zaapelowała do Komisji Europejskiej o przygotowanie planu wsparcia dla europejskiej branży AGD. Dokument, który widziała Polska Agencja Prasowa, został przedstawiony w czwartek w Brukseli na posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za konkurencyjność.
Przygotowały go delegacje sześciu państw, które chcą uznania sektora AGD, zatrudniającego bezpośrednio i pośrednio około miliona osób, za strategiczny przemysł UE i opracowania dla niego strategii.
Powody zamykania zakładów AGD
Według autorów inicjatywy europejski sektor sprzętu gospodarstwa domowego odpowiada za około 79 mld euro wkładu do unijnego PKB oraz obejmuje ponad 3,2 tys. firm i 130 zakładów produkcyjnych na terenie Wspólnoty. Branża, jak argumentuje sześć stolic, jest powiązana m.in. z hutnictwem, przemysłem tworzyw sztucznych, elektroniką, logistyką, naprawami i recyklingiem.
Autorzy dokumentu wskazują jednocześnie na postępujący wzrost udziału produktów AGD pochodzących z Azji. Według przedstawionych danych ich udział w europejskim rynku wzrósł z 15,3 proc. w 2014 r. do 28,2 proc. w 2024 r., podczas gdy udział produkcji europejskiej spadł w tym czasie z 81,3 do 71,4 proc.
Sygnatariusze ostrzegają, że rosnące koszty energii i nakładów produkcyjnych oraz konkurencja ze strony producentów z państw trzecich doprowadziły do zamykania zakładów w państwach UE, co przekłada się na utratę miejsc pracy i mocy produkcyjnych.
Plan ratunkowy dla europejskiego sektora AGD
Proponowany plan miałby obejmować zarówno działania krótkoterminowe, jak i średnioterminowe. Wśród postulatów wymieniono m.in. wzmocnienie nadzoru rynku i egzekwowania unijnych przepisów, ograniczenie zbędnych obciążeń administracyjnych dla producentów oraz lepsze wykorzystanie europejskich instrumentów finansowych.
Państwa chcą także większej przejrzystości dotyczącej pochodzenia produktów, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i europejskiego sektora recyklingu, a także działań, które zwiększałyby dostępność cenową bardziej energooszczędnych urządzeń i wspierały nowe modele biznesowe.
Jednym z postulatów jest regularny przegląd unijnego mechanizmu dostosowywania cen emisji na granicach (CBAM), w tym możliwość jego rozszerzenia na kolejne produkty.
Sygnatariusze podkreślają jednak, że działania dotyczące samego sektora AGD powinny zostać uzupełnione rozwiązaniami obejmującymi cały europejski przemysł. Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów energii dla przedsiębiorstw oraz ochronę unijnej produkcji przed nieuczciwymi praktykami handlowymi państw trzecich.