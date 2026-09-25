Z kraju Branża AGD w kryzysie. Europejscy producenci łapią zadyszkę Oprac. Paulina Karpińska |

Inflacja w sierpniu 2026 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Polska wraz z pięcioma innymi państwami Unii Europejskiej zaapelowała do Komisji Europejskiej o przygotowanie planu wsparcia dla europejskiej branży AGD. Dokument, który widziała Polska Agencja Prasowa, został przedstawiony w czwartek w Brukseli na posiedzeniu ministrów odpowiedzialnych za konkurencyjność.

Przygotowały go delegacje sześciu państw, które chcą uznania sektora AGD, zatrudniającego bezpośrednio i pośrednio około miliona osób, za strategiczny przemysł UE i opracowania dla niego strategii.

Dowiedz się więcej: Polska była numerem jeden w tej branży, ale właśnie przegrała z Chinami

Powody zamykania zakładów AGD

Według autorów inicjatywy europejski sektor sprzętu gospodarstwa domowego odpowiada za około 79 mld euro wkładu do unijnego PKB oraz obejmuje ponad 3,2 tys. firm i 130 zakładów produkcyjnych na terenie Wspólnoty. Branża, jak argumentuje sześć stolic, jest powiązana m.in. z hutnictwem, przemysłem tworzyw sztucznych, elektroniką, logistyką, naprawami i recyklingiem.

Autorzy dokumentu wskazują jednocześnie na postępujący wzrost udziału produktów AGD pochodzących z Azji. Według przedstawionych danych ich udział w europejskim rynku wzrósł z 15,3 proc. w 2014 r. do 28,2 proc. w 2024 r., podczas gdy udział produkcji europejskiej spadł w tym czasie z 81,3 do 71,4 proc.

Sygnatariusze ostrzegają, że rosnące koszty energii i nakładów produkcyjnych oraz konkurencja ze strony producentów z państw trzecich doprowadziły do zamykania zakładów w państwach UE, co przekłada się na utratę miejsc pracy i mocy produkcyjnych.

Plan ratunkowy dla europejskiego sektora AGD

Proponowany plan miałby obejmować zarówno działania krótkoterminowe, jak i średnioterminowe. Wśród postulatów wymieniono m.in. wzmocnienie nadzoru rynku i egzekwowania unijnych przepisów, ograniczenie zbędnych obciążeń administracyjnych dla producentów oraz lepsze wykorzystanie europejskich instrumentów finansowych.

Państwa chcą także większej przejrzystości dotyczącej pochodzenia produktów, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i europejskiego sektora recyklingu, a także działań, które zwiększałyby dostępność cenową bardziej energooszczędnych urządzeń i wspierały nowe modele biznesowe.

Jednym z postulatów jest regularny przegląd unijnego mechanizmu dostosowywania cen emisji na granicach (CBAM), w tym możliwość jego rozszerzenia na kolejne produkty.

Sygnatariusze podkreślają jednak, że działania dotyczące samego sektora AGD powinny zostać uzupełnione rozwiązaniami obejmującymi cały europejski przemysł. Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów energii dla przedsiębiorstw oraz ochronę unijnej produkcji przed nieuczciwymi praktykami handlowymi państw trzecich.