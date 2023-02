Współpraca przy produkcji czołgów i armatohaubic. Jest umowa z Koreańczykami

Uzgodnienia odnośnie produkcji sprzętu

Jak zaznaczyła Grupa, zawarcie umów "to następstwo kilkumiesięcznego dialogu prowadzonego ze stroną południowokoreańską", a złożenie podpisów pod dokumentami poprzedziła kolejna tura negocjacji. Efektem rozmów z firmą Hyundai Rotem Company jest podpisany 23 lutego tzw. Term Sheet - dokument określający zasady współpracy przemysłowej pomiędzy PGZ i wchodzącymi w skład Grupy Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi a partnerem południowokoreańskim przy produkcji, dostawach oraz obsłudze czołgów K2 w wersji PL. "Uzgodniono, że wspólna produkcja czołgów K-2PL oraz pojazdów towarzyszących na podwoziu gąsienicowym odbywać się będzie w poznańskich Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych. Dookreślony został też zakres zdolności przemysłowych, jakie zostaną przeniesione do WZM i pozostałych spółek PGZ, w tym obejmujących montaż czołgów, utworzenie potencjału w zakresie produkcji korpusów i wież, produkcji zawieszenia hydropneumatycznego, produkcji zespołu armaty i automatu ładowania oraz innych wybranych komponentów czołgu" - poinformowała PGZ.

Polsko-koreańskie konsorcjum

Dokument określa również warunki techniczne i infrastrukturalne niezbędne do produkcji oraz świadczenia usług serwisu, napraw i obsług w Polsce w całym cyklu życia czołgu. Uzgadnia również warunki licencji niezbędnej do produkcji czołgów na rzecz Sił Zbrojnych RP oraz warunki współpracy eksportowej. Umowa z firmą Hanwha Aerospace dotyczy zawiązania polsko-koreańskiego konsorcjum do produkcji armatohaubic K9PL. Stronę polską reprezentują w nim PGZ S.A. oraz Huta Stalowa Wola S.A. "W wyniku porozumienia dookreślono kwestie związane z ustanowieniem potencjału produkcji armatohaubic K9PL w HSW oraz możliwość przeprowadzenia procesu polonizacji dla części i komponentów używanych do planowanej produkcji" – przekazała PGZ w komunikacie. W pierwszym etapie przewidziano integrację i finalny montaż armatohaubic K9PL, w drugim etapie produkcję armatohaubic K9PL w zakładach HSW.