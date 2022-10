400 tysięcy zapytań o węgiel na sekundę w sklepie internetowym PGG

W trakcie sesji sprzedażowej w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej, w jednej chwili węgiel opałowy chce kupić około 140 tysięcy klientów, co przekłada się na blisko 400 tysięcy zapytań na sekundę - wynika z danych spółki. Dla porównania - przeciętny sklep internetowy ma do 400 zapytań na sekundę. Firma radzi, co zrobić, by mieć szansę na zakup towaru.

Od początku tego roku sklep internetowy PGG, gdzie podczas sesji we wtorki i czwartki oferowany jest węgiel opałowy na potrzeby gospodarstw domowych, sprzedał ok. 1,1 mln ton tego surowca dla ok. 300 tys. odbiorców. Co tydzień spółka produkuje i sprzedaje 50 tys. ton węgla opałowego. PGG w wywiadzie opublikowanym na swojej stronie internetowej z Marcinem Spisakiem, dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A podkreśla, że "limit na 12 miesięcy w e-sklepie PGG S.A. wynosi 5 ton". Jest on liczony od 11 marca.

Trzy do pięciu transakcji na sekundę

Największy ruch podczas sesji sprzedażowych e-sklep notuje w godzinach 15.30 - 17.00, kiedy generowanych jest ponad 380 tys. zapytań, co oznacza ok. 140 tys. użytkowników w jednej chwili. W tym czasie logowanie do serwisu trwa dłużej, a towar może zostać wyprzedany. Według informatyków PGG w momencie wystawienia produktu odbywa się od trzech do pięciu transakcji na sekundę, co przekłada się na sprzedaż 20 tys. ton węgla w ciągu 15 do 25 minut od zaoferowania. Firma zaleca klientom logowanie się do systemu przed sesją zakupową, a następnie - w celu sprawdzenia dostępności węgla - odświeżenie strony po godzinie 16, jeżeli przeglądarka nie korzysta z automatycznego odświeżenia. Po zalogowaniu sesja klienta utrzymywana jest przez cztery godziny.

Oddzielne sesje na miał węglowy

Od niedawna podczas oddzielnych sesji zakupowych w poniedziałki, środy i piątki firma oferuje indywidualnym odbiorcom także miały węglowe. W ciągu roku można kupić w sumie 2 tony węgla opałowego i 3 tony miału. W ostatnim czasie odbiorcy skarżyli się na niemożność dokupienia węgla po wcześniejszym nabyciu miału, choć łączny limit nie został przekroczony. PGG wyjaśnia, że były to pojedyncze przypadki. - Jesteśmy w trakcie analizy tych indywidualnych zdarzeń i cały czas pracujemy nad udoskonalaniem systemu. W tym tygodniu planujemy wdrożyć najnowszą wersję oprogramowania, która całkowicie wyeliminuje możliwość powstania takich sytuacji. Dodatkowo w ramach tej aktualizacji wprowadzone zostaną dodatkowe zabezpieczenia - poinformował we wtorek dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG Marcin Spisak, cytowany w informacji PGG.

Na czym polega tzw. gwarancja koszyka?

W połowie sierpnia spółka wdrożyła w sklepie internetowym tzw. gwarancję koszyka, by klienci, którym udało się zarezerwować węgiel, mieli pewność jego zakupu. - Po dodaniu do koszyka towar zostaje przypisany do klienta i czeka na dokończenie transakcji do godziny 23.59 tego samego dnia. Do tego czasu klienci powinni dokończyć transakcję i nacisnąć w e-sklepie przycisk +Złóż zamówienie i zapłać+. Wtedy skutecznie złożyliśmy zamówienie" - wyjaśnił Marcin Spisak. Nie należy mylić tego etapu z etapem płatności, bo na jej dokonanie klienci mają pięć dni od złożenia zamówienia. - Ze względu na bardzo duży ruch do naszej sieci, w czasie sesji zakupowych po dodaniu towaru do koszyka proponuję tylko odświeżyć stronę sklepu w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście towar jest w koszyku. Resztę procesu zakupu najlepiej jest zostawić sobie na godziny późniejsze tego samego dnia, kiedy obciążenie sklepu już jest znacznie mniejsze - radzi. Po opłaceniu zamówienia na koncie klienta generuje się kod odbioru, a na jego skrzynkę mailową powinien dotrzeć e-mail z linkiem do ustalenia terminu odbioru. Jeżeli e-mail nie dociera, może to oznaczać, że np. serwer pocztowy klienta zakwalifikuje go jako spam. - Ponieważ system naszego sklepu wysyła po dokonanej transakcji dużą ilość e-maili w krótkim czasie, niektóre systemy pocztowe, w szczególności popularnych serwisów jak np. WP, Onet, Interia, mogą to potraktować jak atak i świadomie zablokować serwery pocztowe sklepu. Taką sytuację należy zgłosić na infolinię sprzedaży węgla, podając podczas połączenia numer swojego zamówienia. Ustalenie terminu odbioru można uzgodnić poprzez kontakt z infolinią - powiedział dyrektor Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG.

Odnosząc się do możliwości odbioru węgla nie w kopalni, ale u tzw. Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW), PGG wyjaśnia, że każdy z takich dostawców ma określony limit odbioru węgla, by nie doszło do magazynowania surowca w składach. Dlatego mogą zdarzać się jednostkowe sytuacje, że dany KDW jest już niedostępny, bo w danym miesiącu wykorzystał swój limit wynikający z umowy.

Obsługa przez każdą dostępną na rynku przeglądarkę

PGG zapewnia, że e-sklep jest przygotowany pod każdą dostępną na rynku przeglądarkę. - Nie robiliśmy nigdy analizy, czy większe szanse zakupu mają klienci, którzy używają przeglądarki np. Chrome czy Microsoft Edge i innych. Znaczący wpływ na realizację zakupu ma głównie dostęp do szybkiego połączenia internetowego, rodzaj oprogramowania antywirusowego, które dodatkowo skanuje otwierane i odświeżanie strony, oraz wydajność sprzętu - ocenił dyr. Spisak

