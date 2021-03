Miliard złotych pożyczki dla górniczej spółki. "Cieszy nas pozytywna decyzja Rady Ministrów"

Polska Grupa Górnicza dostanie pożyczkę płynnościową w wysokości 1 miliarda złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodę na jej udzielenie wyraził rząd - przekazał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Środki mają trafić do spółki do 10 kwietnia.

- Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki i jeden z największych pracodawców na Górnym Śląsku. Wsparcie, jakie – za zgodą Komisji Europejskiej – zdecydowaliśmy się jej udzielić, przyczyni się do utrzymania wielu miejsc pracy, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa, z którą cały czas się zmagamy. Wpłynie także na umocnienie całego łańcucha dostaw, którego spółka jest kluczowym elementem – powiedział z kolei wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Cieszy nas pozytywna decyzja"

- Cieszy nas pozytywna decyzja Rady Ministrów. Od momentu złożenia wniosku w tej sprawie współpracowaliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju, by doprowadzić sprawę do pomyślnego finału - powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Transformacja górnictwa

W końcu grudnia ub. roku prezes PGG Tomasz Rogala prognozował, że produkcja węgla w kopalniach PGG w całym 2020 r. wyniesie ok. 24,2-24,3 mln ton wobec ok. 29,5 mln ton w roku 2019. Spadek sprzedaży węgla był większy od spadku wydobycia, rzędu 6-7 mln ton, co poskutkowało przychodami zmniejszonymi rok do roku o ok. 2 mld zł. Spółka nie ogłosiła dotąd oficjalnie swoich wyników za 2020 rok.