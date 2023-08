Polska gospodarka wrzuciła bieg wsteczny. Najnowsze dane

Komentarze ekonomistów

"GUS wskazał spadek PKB w II kw. o 0,6 proc. r/r. To jednak dołek spowolnienia. Począwszy od III kw. powinniśmy zobaczyć powrót do wzrostu – spodziewamy się stopniowego odbicia wydatków konsumpcyjnych. Gospodarkę dalej będzie wspierać też eksport netto" - czytamy w komentarzu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"W II połowie roku tempo wzrostu PKB będzie przekraczać 1 proc. r/r. Średnio w 2023 r. wyniesie ok. 0,6-0,7 proc. Wynagrodzenia ponownie rosną szybciej od inflacji co wspomoże wydatki konsumpcyjnie. Zobaczymy też wzrost wydatków publicznych: zarówno konsumpcyjnych i inwestycyjnych" - przewidują eksperci. Zdaniem ekonomistów tempo wzrostu przyśpieszy wyraźniej w 2024 roku do 2,2 proc. "Wydatki konsumpcyjne będą rosły w dobrym tempie z uwagi na wsparcie fiskalne rządu. Niepewność towarzyszy inwestycjom. Zmiana perspektywy wydatkowania środków z UE może ograniczyć aktywność samorządów czy części firm" - opisują.