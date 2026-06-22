Z kraju Zmiany na szczycie kluczowej agencji. PAIH ma nowe szefostwo Oprac. Wiktor Knowski |

Polskie miasta rywalizują o ośrodek ESA. Decyzja ma zapaść w lipcu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Kaczmarczyk/PAP

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Osuchowski dotychczas pełnił obowiązki prezesa. Nowy zarząd rozpocznie działalność 1 lipca 2026 roku.

PAIH podkreśliła, że do wyboru prezesa i wiceprezesa doszło w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania, jak podała PAIH, rada nadzorcza poddała ocenie w szczególności kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kandydatów niezbędne do wykonywania funkcji.

Zmiany w strukturach PAIH

Pod koniec kwietnia rada nadzorcza odwołała zarząd PAIH. Do wykonywania funkcji członka zarządu agencji rada delegowała Artura Osuchowskiego. Odwołany prezes PAIH Andrzej Dycha pełnił tę funkcję od lutego 2024 roku.

Artur Osuchowski Źródło zdjęcia: Jakub Kaczmarczyk/PAP

PAIH należy do grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Agencja doradza polskim przedsiębiorcom w ekspansji na globalne rynki oraz inwestorom i kontrahentom zagranicznym zainteresowanym biznesem w Polsce.

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