Polscy malarze w cenie. Wyróżniamy się na tle Europy

Ceny za usługi remontowe i budowlane w Polsce rosną szybciej niż przeciętna dla Unii Europejskiej - podaje HRE Investments. W analizie dodano, że w styczniu 2021 roku średnia stawka za malowanie mieszkań w Polsce wzrosła o 12,1 procent rok do roku - to drugi najwyższy wzrost we Wspólnocie.