Największy przewoźnik w Polsce zawiesza część połączeń. Pierwszeństwo ma węgiel

Posłowie PiS chcą, by odwołanie władz niektórych spółek Skarbu Państwa, w tym Orlenu, było możliwe tylko po uzyskaniu zgody specjalnej rady. - Rada ma zagwarantować to, że nie będzie dochodziło do takich sytuacji, kiedy będą robione zmiany po to, żeby wprowadzić projekty, które będą miały tym spółkom zaszkodzić - powiedział w rozmowie z "Faktami" TVN Wojciech Zubowski z PiS, przedstawiciel wnioskodawców. Jak podkreślał, przyjęcie nowych rozwiązań "wcale nie wyklucza, że zmiany nie mogą być robione, one będą tylko opiniowane i to wszystko".