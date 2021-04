"Można stracić wszystkie pieniądze". Policja ostrzega

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku poinformowała, że część osób otrzymuje SMS-y z informacją o konieczności opłacenia zaległego mandatu. "To oszustwo, klikając w link z SMS można stracić wszystkie pieniądze. To próba wyłudzenia naszych danych do konta w banku" - ostrzegają policjanci.