Miała zarobić na kryptowalutach, wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu. Policja ostrzega

Policja poinformowała, że w ostatni piątek do komendy zgłosiła się mieszkanka Mogilna. Kobieta, przeglądając strony internetowe, natrafiła na reklamę firmy zachęcającej do inwestycji na giełdzie kryptowalut. Jak wskazano, "wizja szybkiego zarobku skusiła 66-latkę do wysłania formularza kontaktowego".