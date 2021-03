Szczepionki przeciw COVID-19 z polskiej fabryki? Wiceminister wyjaśnia

"Ostatni element produkcji mógłby być prowadzony w Polsce"

Wiceminister powiedział, że obecnie w Polfie trwają końcowe prace związane z dostosowaniem linii do ampułkowania, czyli rozlewania leków. Zaznaczył, że w maju sprowadzony zostanie kluczowy do tego procesu sprzęt, a ampułkarnia ma być gotowa jesienią tego roku.

Dodał, że moce przerobowe nowej rozlewni to 18 tys. ampułek na godzinę, a rocznie to 45 mln ampułek. Koszt inwestycji - jak czytamy na stronie Polfy Tarchomin - to ok. 40 mln zł.