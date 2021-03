Trzy nowe letnie połączenia lotnicze z Polski

Polacy będą mogli w te wakacje polecieć linią Wizz Air z Lublina i Poznania do Splitu oraz z Warszawy do Palmy na Majorce - poinformował w środę przewoźnik. Wcześniej o otwarciu nowych letnich tras powiadomili konkurenci węgierskiego przewoźnika.

"Połączenia z Lublina i Poznania do Splitu oraz z Warszawy do Palmy na Majorce zostaną uruchomione latem 2021 roku" - podał w komunikacie Wizz Air.

Nowe połączenia z Polski

"Nowe trasy to wsparcie rozwoju branży lotniczej i hotelarskiej w regionach, a także oferta dla pasażerów z Polski" - przekazał przewoźnik.

Nowe procedury

Jak dodała firma, mimo że filtry HEPA znajdujące się we wszystkich samolotach Wizz Air odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu.

Nowe trasy też u innych przewoźników

Kilka dni temu uruchomienie nowych letnich tras zapowiedziała też sieć Ryanair. Linia lotnicza wyjaśniła, że nowe połączenia będą realizowane od lipca. Chętni będą mogli polecieć z Modlina na Rodos (dwa razy w tygodniu), z Krakowa na Korfu (dwa razy w tygodniu), Katowic do Trapani (Sycylia) - również dwa razy w tygodniu oraz z Wrocławia na Korfu (także dwa razy w tygodniu).

Od 3 listopada br. biuro Itaka uruchomi z lotniska Katowice kolejne dalekodystansowe bezpośrednie połączenie czarterowe: na Malediwy. Obecnie z tego portu lotniczego można też polecieć z biurami podróży m.in. do Meksyku i na Dominikanę. Połączenie będzie realizowane należącym do PLL LOT Boeingiem 787-9 Dreamliner.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, opublikowanych pod koniec stycznia, w pierwszym półroczu ubiegłego roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym obsłużył Ryanair. Było to ponad 2,2 mln pasażerów. Na drugim miejscu były Polskie Linie Lotnicze LOT - ponad 2 mln pasażerów. Wizz Air obsłużył ok. 1,7 mln pasażerów, co dało mu trzecią pozycję na liście.