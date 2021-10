Maleje liczba polskich emigrantów. "Największy roczny spadek od wejścia do UE"

Liczba Polaków za granicą maleje. W końcu 2020 roku poza granicami przebywało czasowo około 2,2 miliona stałych mieszkańców naszego kraju. Oznacza to spadek o 176 tysięcy w porównaniu do 2019 roku - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym Andrzej Kubisiak wskazał, że "to największy roczny spadek od wejścia do UE".

GUS podał, że w końcu 2020 roku w Europie przebywało czasowo około 1,973 mln osób, o 161 tys. mniej niż w 2019 roku. Większość, bo około 1,339 mln - przebywała w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Poza krajami UE przebywało 634 tys. osób.

Polacy za granicą

Z danych Urzędu wynika, że spośród unijnych krajów, najwięcej polskich emigrantów przebywało w Niemczech - 706 tys., Holandii - 135 tys. oraz w Irlandii - 114 tys.

GUS podkreślił, że ubiegły rok był trzecim, w którym spadła liczba stałych mieszkańców Polski przebywających w Wielkiej Brytanii. "Liczba ta zmniejszyła się o około 164 tys. (24,2 proc.). Oznacza to, że więcej osób opuściło ten kraj niż do niego wyjechało. Spadek ten był znacznie większy niż w 2019 r., kiedy szacowano go na 17 tys. (2 proc.)" - czytamy.

Z drugiej strony, stosunkowo niewielki spadek odnotowano we Włoszech i w Szwecji. Z kolei niewielki wzrost liczby Polaków zaobserwowano w Irlandii oraz Niemczech - po 2 tys. w porównaniu do roku wcześniej.

Większy wzrost dotyczył Holandii i Norwegii. Liczba czasowych emigrantów z Polski w tych krajach wzrosła o odpowiednio 10 tys. i 9 tys. osób. "W pozostałych krajach europejskich nie odnotowano zmian lub zmiany te były bardzo niewielkie" - poinformował GUS.

PAP/Maciej Zieliński

Polacy na emigracji - komentarz

Najnowsze dane skomentował na Twitterze zastępca dyrektora w Polskim Instytucie Ekonomicznym Andrzej Kubisiak. "O 176 tys. spadła liczba polskich emigrantów w 2020 roku. To największy roczny spadek od wejścia do UE. Efekt podobny do powrotów obserwowanych po kryzysie 2008-09" - napisał.

Jak zauważył, skala emigracji spada systematycznie od 2017 roku. "Obecnie na emigracji przebywa 2,24 mln Polaków. Za zmniejszenie się liczby emigrantów odpowiada głównie wynik dla Wielkiej Brytanii, gdzie odpływ szacowany przez GUS wyniósł 24 proc. (nominalnie to spadek o 164 tys.)" - wskazał Kubisiak.

GUS zaznaczył, że wyniki szacunku pokazują przede wszystkim trend oraz kierunki wyjazdów Polaków i nie powinny być traktowane jako "twarde" dane, a jedynie jako wartości przybliżone.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes