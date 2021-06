Polacy wypłacają miliardy z banków. Najszybszy w historii odpływ pieniędzy

W sumie z banków, w ramach lokat i rachunków, w ciągu miesiąca wyciągnęliśmy o prawie 6 miliardów więcej niż do nich wpłaciliśmy - informuje główny analityk HRE Investments Bartosz Turek, powołując się na dane Narodowego Banku Polskiego. To najszybszy odpływ w historii - zauważa ekspert.

Duży spadek salda lokat

HRE przypomina, że od lutego 2020 r. do maja 2021 r. saldo lokat stopniało z prawie 295 mld zł do niecałych 177 mld, czyli spadło o 40 proc. Tempo to jednak spada, o ile na początku epidemii co miesiąc znikało z lokat po 4-5 proc. oszczędności, to w ostatnim czasie z depozytów terminowych znika co miesiąc po około 3 proc. kapitału.