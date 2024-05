Przedstawiciele pokolenia Z to najbardziej optymistycznie nastawiona grupa pracowników w Polsce - wynika z nowego raportu Personnel Service. 40 procent z nich wierzy, że ich sytuacja zawodowa poprawi się jeszcze w tym roku. Znaczna część jest gotowa prosić obecnego pracodawcę o podwyżkę albo zmienić pracę na lepiej płatną, jeśli nadarzy się taka okazja.

We wtorek opublikowano wyniki "Barometru Polskiego Rynku Pracy" autorstwa Personnel Service. Wynika z niego, że przedstawiciele tzw. pokolenia Z, a zatem osób, które dziś mają do 24 lat, są największymi optymistami spośród wszystkich grup wiekowych, jeśli chodzi o własną sytuację na rynku pracy. 40 proc. "zetek" wierzy w poprawę swojej sytuacji na rynku pracy w tym roku. Jednocześnie co trzecia osoba w tym wieku planuje zmienić pracę, licząc na wyższe zarobki, ale też zyskanie nowych umiejętności. Z drugiej strony 27 proc. "zetek" uważa, że ich sytuacja na rynku pracy się nie zmieni, a 8 proc. - że się pogorszy.