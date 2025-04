Nie będzie dodatkowych połączeń do Rzymu

W związku z pogrzebem papieża Franciszka nie będzie ani dodatkowych połączeń lotniczych do Rzymu, ani specjalnego pociągu do stolicy Włoch - poinformowali przewoźnicy.

Pogrzeb papieża Franciszka

Podróż do Rzymu

Menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air Gabriele Imperiale poinformował, że linia - rozumiejąc, jak ważny jest to moment dla wielu osób - "dokłada wszelkich starań", aby umożliwić podróż do Rzymu tym, którzy pragną oddać hołd papieżowi w najbliższym czasie. Imperiale przekazał, że linia zaobserwowała wzrost zainteresowania lotami do Rzymu, także z Polski.

Jak wynika z systemu rezerwacyjnego przewoźnika, miejsca na część połączeń z Warszawy do Rzymu w tym tygodniu zostały już całkowicie wyprzedane. W piątek Wizz Air oferuje dwa loty z Warszawy do stolicy Włoch. Bilety na oba zostały wyprzedane.

Co z pociągiem do Rzymu?

PAP wysłała również pytanie o uruchomienie dodatkowych połączeń do Rzymu również do linii lotniczej Ryanair, która oferuje loty do stolicy Włoch z sześciu polskich miast, ale nie otrzymała od razu odpowiedzi. Jak wynika z systemu rezerwacyjnego Ryanaira, bilety na oba piątkowe loty z Warszawy (Modlin) do Rzymu zostały wyprzedane.