Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana

shutterstock_2153191737
Marznące opady w Gdańsku
Źródło: janbr/Kontakt24
PKP Intercity ostrzega, że w związku z prognozowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej marznącymi opadami deszczu w środkowej i północnej Polsce możliwe będą odwołania części pociągów na wybranych trasach w ciągu najbliższych 24 godzin - podał w środę przewoźnik. O opóźnieniach w związku z pogodą informuje także Lotnisko Chopina.

W komunikacie wyjaśniono, że zapowiadane przez IMGW opady deszczu mogą doprowadzić do nieprzejezdności części linii kolejowych i w związku z tym "mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kolejowym".

Jak podkreśla przewoźnik, decyzje o ewentualnych odwołaniach połączeń są podejmowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pasażerów.

PKP Intercity zapowiada, że jeszcze będzie przekazywał szczegółowe informacje w tej sprawie.

PKP PLK: wstrzymano ruch pociągów między Elblągiem a Malborkiem

Trudne warunki atmosferyczne są przyczyną zmian w komunikacji kolejowej na terenie woj. pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego - poinformowały jednocześnie w środę po południu PKP Polskie Linie Kolejowe. Wstrzymano m.in. ruch pociągów między Elblągiem a Malborkiem, a na odcinku Morzeszczyn – Pelplin, ruch pociągów prowadzony jest jednym torem.

Spółka podała, że ze względu na oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowane marznącymi opadami, wstrzymany został ruch pociągów na linii kolejowej nr 204 między Elblągiem a Malborkiem. Dla pasażerów wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Z kolei na linii kolejowej nr 131, łączącej Trójmiasto z Bydgoszczą, że względu na oblodzenie sieci trakcyjnej na odcinku Terespol Pomorski – Warlubie, składy elektryczne są przeciągane przez lokomotywy spalinowe. Natomiast na odcinku Morzeszczyn – Pelplin, ruch pociągów prowadzony jest jednym torem. "Trwa naprawa sieci przez załogę pociągu sieciowego" - podano w komunikacie.

Oblodzenie sieci trakcyjnej stwierdzono również na linii kolejowej nr 353 między Toruniem Głównym a Iławą Główną, gdzie ruch pociągów prowadzony jest wyłącznie trakcją spalinową.

W komunikacie podano również, że zmiany w ruchu pociągów, spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej, występują na odcinku między Warszawą a Łowiczem (Warszawa-Poznań) oraz między Warszawą a Pruszkowem (Warszawa-Grodzisk Mazowiecki).

Spółka PKP PLK podała, że wybrane pociągi przewoźnika Polregio mogą kursować w skróconych relacjach. Z kolei pociągi PKP Intercity zatrzymują się także na dodatkowych przystankach, skąd zabierają podróżnych.

Lotnisko Chopina: opóźnienia są i będą występowały do końca dnia w środę

Z powodu marznącego deszczu, który wymusza zabezpieczenia dróg startowych i odladzanie samolotów, na Lotnisku Chopina są opóźnienia i będą do końca dnia - poinformowało w środę lotnisko. W podwarszawskim Modlinie opóźnione są dwa samoloty czekające na odlot z powodu złych warunków pogodowych.

- Opóźnienia na Lotnisku Chopina są i będą, dlatego, że trzeba odlodzić samoloty oraz zabezpieczać drogi startowe. Spodziewamy się więc opóźnień do końca dzisiejszego dnia – poinformował PAP Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Dodał, że obecnie nie ma śniegu na drogach startowych, ale z powodu marznącego deszczu trzeba od czasu do czasu zabezpieczyć je chemicznie, aby zapobiec oblodzeniu.

Jak wyjaśnił, obecnie w Warszawie pada marznący deszcz, przez co konieczne jest odladzanie wszystkich samolotów przygotowywanych do startu, nawet jeśli niedługo wcześniej wylądowały w stołecznym porcie.

- Kropla takiej przemrożonej wody ma -1 lub -2 stopnie Celsjusza. Gdy spadnie ona na jakąkolwiek powierzchnię, momentalnie zmienia się w lód. Jeśli samolot stoi nawet 20 minut w marznącym deszczu, cały jest oblodzony – powiedział Rudzki.

Dyrektor handlowy lotniska Warszawa-Modlin Wojciech Borys przekazał, że według stanu przed godziną 17 - opóźnione są dwa samoloty do Mediolanu (na lotniska Bergamo i Malpensa). W ich przypadku z powodu marznącego opadu załogi samolotów zdecydowały się na wstrzymanie odlotów, a pasażerowie wrócili do terminala i czekają na poprawę warunków.

Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina i w Modlinie
Dowiedz się więcej:

Odladzają samoloty, opóźnienia na Lotnisku Chopina i w Modlinie

WARSZAWA

Ostrzeżenie przed gołoledziami

Jak informuje IMGW, w środę po południu i wieczorem prognozowane jest zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju okresami opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, które mogą miejscami marznąć i powodować gołoledź; wieczorem opady będą stopniowo zanikać.

We wschodniej połowie kraju postępujące stopniowo na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź; miejscami natężenie opadów będzie umiarkowane.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Taki widok zastała na podwórku. "Nie da się wyjść"

Taki widok zastała na podwórku. "Nie da się wyjść"

METEO
Wagony wypadły z torów. Policja wyjaśnia, komisja zbada

Wagony wypadły z torów. Policja wyjaśnia, komisja zbada

TVN24

Śnieg we wschodniej Polsce

W pasie od Lubelszczyzny przez Podlasie i wschodnie Mazowsze po Warmię i Mazury występować będą głównie opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do miejscami 10 cm; okresami słabe opady śniegu występować będą również wysoko w górach.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie większe przejaśnienia. W pasie od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Suwalszczyznę i Mazury opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm; na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem.

Gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, opady będą marznąć i powodować gołoledź.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PKP IntercityPolskie Koleje PaństwoweTransport
Zobacz także:
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Wycofano ofertę sprzedaży popularnej sieci kawiarni
Ze świata
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Duża zmiana "na finansowej mapie Europy". Ogromny wzrost
Rynki
lotnisko
Gigant likwiduje ponad milion miejsc. "Ci głupi politycy"
Ze świata
shutterstock_2598546753
Gwałtowny wzrost. Deweloperzy mogą mieć problem
Nieruchomości
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok "rozbiera" ludzi. Elon Musk komentuje
Tech
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Donald Trump
Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę
Turystyka
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech
shutterstock_1656246226
Strach na rynku, cena mocno w górę. "Potencjalne zakłócenia w dostawach"
Rynki
Artur Czapiewski
Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska
Z kraju
warszawa ludzie ulica
Stopy bez mian, raty w dół
Z kraju
Rzym
Wprowadzają limit prędkości do 30 km/h
TVN24
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
Z kraju
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
Tech
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
Nieruchomości
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Z kraju
Szanghaj, Chiny
Chiny zmieniają strategię. Historyczna nadwyżka
Ze świata
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
Ze świata
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
Z kraju
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
Ze świata
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica