Ostrzeżenie dla pasażerów. Część połączeń może zostać odwołana

W komunikacie wyjaśniono, że zapowiadane przez IMGW opady deszczu mogą doprowadzić do nieprzejezdności części linii kolejowych i w związku z tym "mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kolejowym".

Jak podkreśla przewoźnik, decyzje o ewentualnych odwołaniach połączeń są podejmowane z myślą o komforcie i bezpieczeństwie pasażerów.

PKP Intercity zapowiada, że jeszcze będzie przekazywał szczegółowe informacje w tej sprawie.

PKP PLK: wstrzymano ruch pociągów między Elblągiem a Malborkiem

Trudne warunki atmosferyczne są przyczyną zmian w komunikacji kolejowej na terenie woj. pomorskiego, kujawsko – pomorskiego i mazowieckiego - poinformowały jednocześnie w środę po południu PKP Polskie Linie Kolejowe. Wstrzymano m.in. ruch pociągów między Elblągiem a Malborkiem, a na odcinku Morzeszczyn – Pelplin, ruch pociągów prowadzony jest jednym torem.

Spółka podała, że ze względu na oblodzenie sieci trakcyjnej spowodowane marznącymi opadami, wstrzymany został ruch pociągów na linii kolejowej nr 204 między Elblągiem a Malborkiem. Dla pasażerów wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Z kolei na linii kolejowej nr 131, łączącej Trójmiasto z Bydgoszczą, że względu na oblodzenie sieci trakcyjnej na odcinku Terespol Pomorski – Warlubie, składy elektryczne są przeciągane przez lokomotywy spalinowe. Natomiast na odcinku Morzeszczyn – Pelplin, ruch pociągów prowadzony jest jednym torem. "Trwa naprawa sieci przez załogę pociągu sieciowego" - podano w komunikacie.

Oblodzenie sieci trakcyjnej stwierdzono również na linii kolejowej nr 353 między Toruniem Głównym a Iławą Główną, gdzie ruch pociągów prowadzony jest wyłącznie trakcją spalinową.

W komunikacie podano również, że zmiany w ruchu pociągów, spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej, występują na odcinku między Warszawą a Łowiczem (Warszawa-Poznań) oraz między Warszawą a Pruszkowem (Warszawa-Grodzisk Mazowiecki).

Spółka PKP PLK podała, że wybrane pociągi przewoźnika Polregio mogą kursować w skróconych relacjach. Z kolei pociągi PKP Intercity zatrzymują się także na dodatkowych przystankach, skąd zabierają podróżnych.

Lotnisko Chopina: opóźnienia są i będą występowały do końca dnia w środę

Z powodu marznącego deszczu, który wymusza zabezpieczenia dróg startowych i odladzanie samolotów, na Lotnisku Chopina są opóźnienia i będą do końca dnia - poinformowało w środę lotnisko. W podwarszawskim Modlinie opóźnione są dwa samoloty czekające na odlot z powodu złych warunków pogodowych.

- Opóźnienia na Lotnisku Chopina są i będą, dlatego, że trzeba odlodzić samoloty oraz zabezpieczać drogi startowe. Spodziewamy się więc opóźnień do końca dzisiejszego dnia – poinformował PAP Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska. Dodał, że obecnie nie ma śniegu na drogach startowych, ale z powodu marznącego deszczu trzeba od czasu do czasu zabezpieczyć je chemicznie, aby zapobiec oblodzeniu.

Jak wyjaśnił, obecnie w Warszawie pada marznący deszcz, przez co konieczne jest odladzanie wszystkich samolotów przygotowywanych do startu, nawet jeśli niedługo wcześniej wylądowały w stołecznym porcie.

- Kropla takiej przemrożonej wody ma -1 lub -2 stopnie Celsjusza. Gdy spadnie ona na jakąkolwiek powierzchnię, momentalnie zmienia się w lód. Jeśli samolot stoi nawet 20 minut w marznącym deszczu, cały jest oblodzony – powiedział Rudzki.

Dyrektor handlowy lotniska Warszawa-Modlin Wojciech Borys przekazał, że według stanu przed godziną 17 - opóźnione są dwa samoloty do Mediolanu (na lotniska Bergamo i Malpensa). W ich przypadku z powodu marznącego opadu załogi samolotów zdecydowały się na wstrzymanie odlotów, a pasażerowie wrócili do terminala i czekają na poprawę warunków.

Ostrzeżenie przed gołoledziami

Jak informuje IMGW, w środę po południu i wieczorem prognozowane jest zachmurzenie całkowite z lokalnymi przejaśnieniami. W zachodniej połowie kraju okresami opady deszczu, miejscami o umiarkowanym natężeniu, które mogą miejscami marznąć i powodować gołoledź; wieczorem opady będą stopniowo zanikać.

We wschodniej połowie kraju postępujące stopniowo na wschód opady śniegu i deszczu ze śniegiem, od zachodu przechodzące w opady deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź; miejscami natężenie opadów będzie umiarkowane.

Śnieg we wschodniej Polsce

W pasie od Lubelszczyzny przez Podlasie i wschodnie Mazowsze po Warmię i Mazury występować będą głównie opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do miejscami 10 cm; okresami słabe opady śniegu występować będą również wysoko w górach.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite, lokalnie większe przejaśnienia. W pasie od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Suwalszczyznę i Mazury opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5-8 cm; na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, lokalnie także deszczu ze śniegiem.

Gdzieniegdzie, zwłaszcza na wschodzie i w centrum kraju, opady będą marznąć i powodować gołoledź.

