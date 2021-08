Projekty PiS i KO w sprawie podwyżek wynagrodzeń. Terlecki o tym, kiedy zajmie się nimi Sejm

Podwyżki wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze państwowe, posłów i senatorów i pracujących w samorządzie nie są przesądzone. We wtorek prezydium Sejmu ma rozstrzygnąć, kiedy izba niższa zajmie się projektami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej - poinformował wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Projekt KO przewiduje zablokowanie podwyżek.

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki pytany przez Polską Agencję Prasową, kiedy oba projekty - PiS oraz KO - będą rozpatrywane odparł, że decyzję w tej sprawie podejmie prezydium Sejmu we wtorek. - Jeszcze tego nie wiemy. We wtorek rozstrzygnie to prezydium Sejmu, które odbędzie się przed zaplanowanym na środę posiedzeniem - powiedział Terlecki.