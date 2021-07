Podwyżki dla prezydenta i samorządowców - wicemarszałek Sejmu o projekcie

Podwyżki dla premiera, marszałków, wiceministrów, posłów i senatorów

Według prezydenta wynagrodzenie było niewspółmiernie niskie w stosunku do obowiązków i odpowiedzialności, co powodowało odpływ osób z wysokich stanowisk do firm prywatnych. - To była kwestia pewnego urealnienia tych wynagrodzeń - dodał Andrzej Duda.