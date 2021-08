Rządowa propozycja podwyżek budzi kontrowersje. Związkowcy grożą strajkami

Związkowcy domagają się większych podwyżek dla pracowników sfery budżetowej. - Działania rządu zaczynają być trochę denerwujące. Załatwiono podwyżkę dla wyższych urzędników państwowych (...), natomiast to, co się proponuje dla pracowników budżetówki jest daleko niewystarczające - powiedział w rozmowie z TVN24 Andrzej Radzikowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Do strajków mogłoby dojść już we wrześniu.