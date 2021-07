Rekordowe podwyżki na prowadzenie biur poselskich. Ponadpartyjne porozumienie

"17,2 tys. zł – tyle od 1 lipca wynosi miesięczny ryczałt na działalność biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich. Wcześniej było to 15,2 tys. zł. Z ustaleń 'Rzeczpospolitej' wynika, że marszałkowie Sejmu Elżbieta Witek z PiS i Senatu Tomasz Grodzki z KO, choć reprezentują rywalizujące ze sobą obozy, w tej sprawie doszli do porozumienia. Wspólne zarządzenie o zwiększeniu ryczałtu podpisali 7 lipca, z mocą wsteczną od początku miesiąca" - czytamy w artykule.

Rekordowe podwyżki

"Z odpowiedzi, którą przygotowało dla nas Centrum Informacyjne Senatu, wynika, że do stycznia 2011 roku ryczałt wynosił 11,15 tys. zł, po czym wzrósł o 500 zł. Kolejną taką podwyżkę, do poziomu 12,15 tys. zł posłowie i senatorowie dostali półtora roku później. Na kolejne zwiększenie ryczałtu musieli czekać aż cztery lata do maja 2016 roku, gdy zwiększył się o 1050 zł do 13,2 tys. zł. W styczniu 2017 roku wzrósł o 1 tys. zł do 14,2 tys. zł, a w styczniu 2020 roku znów o 1 tys. do 15,2 tys. zł" - pisze dziennik.