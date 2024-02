Podwyżki dla żołnierzy. Jest projekt rozporządzenia

"Proponuje się podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc., co powoduje wzrost uposażenia zasadniczego od 1040,0 zł do 2750,0 zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. (stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zaokrągla się do 100 zł)" - napisano w ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Podwyżki dla żołnierzy - projekt rozporządzenia

- dla oficerów starszych - od 15,2 do 20,8 proc., tj. od 1500 zł do 2750 zł; - dla oficerów młodszych - od 22,5 do 25,4 proc., tj. od 1600 zł do 1740 zł; - dla podoficerów starszych - od 20,3 do 22,3 proc., tj. od 1350 zł do 11420 zł; - dla podoficerów młodszych - od 21,2 do 25,4 proc., tj. od 1260 zł do 1440 zł; - dla szeregowych - od 20,8 do 23,3 proc., tj. od 1040 zł do 1170 zł".