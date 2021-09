Czas na podwyżki z powodu wysokiej inflacji? "Naciski pracowników są dość mocne"

Jesteśmy coraz bliżej tego, by pracownicy zaczęli upominać się o podwyżki z powodu wysokiej inflacji - stwierdził Piotr Soroczyński z Krajowej Izby Gospodarczej. Według Ernesta Pytlarczyka z Banku Pekao wzrost płac będzie możliwy, ale dzięki zapotrzebowaniu na pracowników w dobrze prosperujących sektorach.

Możliwe podwyżki z powodu wysokiej inflacji

Jego zdaniem jesteśmy coraz bliżej realnego, skutecznego upominania się pracowników o podwyżki: albo część zakładów zdecyduje się na waloryzację płac, albo pracownicy zdecydują się na przejście do konkurencji. Soroczyński dodał, że jak zaczniemy wprowadzać mechanizmy waloryzacyjne, nie tylko na wynagrodzenia, to będzie to oznaczało utrwalenie inflacji na podwyższonym poziomie.