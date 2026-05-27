Kiedy podniesienie kwoty wolnej od podatku? "Deklaracja ta pozostaje aktualna"

"Ministerstwo Finansów podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym podwyższenie kwoty wolnej od podatku z obecnego poziomu 30 000 zł do 60 000 zł stanowi element rządowych planów legislacyjnych" - przekazał wiceminister finansów Jarosław Neneman, w odpowiedzi na interpelację poselską.

Jednak zaznaczył, że "deklaracja ta pozostaje aktualna, przy czym realizacja tej obietnicy zależy w dużej mierze od stanu finansów publicznych oraz uwarunkowań zarówno krajowych, jak i międzynarodowych".

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych było jedną z kluczowych obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej.

Neneman: resort finansów nie prowadzi prac

Wiceszef resortu finansów podkreślił jednak, że "Ministerstwo Finansów nie prowadzi obecnie prac nad powiązaniem tej zmiany z modyfikacją progu podatkowego".

Jak zaznaczył, projekt ustawy dotyczący podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie został wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

"Stanie się to, wówczas, gdy warunki makroekonomiczne umożliwią jego odpowiedzialne wdrożenie" - wskazał Neneman.

Priorytety finansowe rządu

Jak wskazał wiceminister finansów, w obecnej sytuacji fiskalnej, charakteryzującej się wysokim deficytem sektora finansów publicznych, rosnącym poziomem długu publicznego oraz koniecznością realizacji zaleceń Rady Unii Europejskiej w ramach procedury nadmiernego deficytu, priorytetem pozostaje zapewnienie stabilności finansów publicznych.

"Również sytuacja geopolityczna wymaga wydatków i podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego oraz społeczno-ekonomicznego obywateli związanego z utrzymaniem cen paliw na stabilnym poziomie" - zaznaczył wiceszef resortu finansów.

Koszt podwyższenia kwoty wolnej od podatku

Zgodnie z obliczeniami resortu finansów, podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł dla podatników rozliczających się według skali podatkowej w 2027 r. wiązałoby się z kosztem dla sektora finansów publicznych w wysokości ok. 58,7 mld zł.

"Z przeprowadzonych analiz wynika, że na reformie zyskałoby ok. 19,7 mln podatników PIT, co stanowi 75 proc. wszystkich osób rozliczających się na skali podatkowej" - wyjaśnił Neneman.

W największym stopniu korzyść z reformy odnieśliby podatnicy z górnej części rozkładu dochodów, jednak skorzystałaby na niej również zdecydowana większość podatników ze środka rozkładu (od 3. decyla w górę)" - czytamy w dokumencie.

"Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 60 000 zł, przy zachowaniu obowiązującej stawki podatku 12 proc., oznaczałoby ustalenie kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 7 200 zł (60 000 zł x 12 proc. = 7 200 zł) - przekazał.

