Prezydent z dużą podwyżką

Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP, ustawa dokonuje zmian w wysokości i zasadach ustalania wynagrodzeń (uposażeń, diet) w odniesieniu do: prezydenta RP, byłych prezydentów RP, radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz członków Państwowej Komisji Wyborczej oraz komisarzy wyborczych.

Za sprawą nowych przepisów wynagrodzenie prezydenta ma się składać z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej, co oznacza wzrost o 40 proc. w stosunku do obecnej wartości. Do tej pory prezydentowi przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze odpowiadające siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatek funkcyjny w wysokości trzykrotności kwoty bazowej.