Z kraju Wyższy CIT dla energetyki. "Spodziewam się podwyżek cen prądu" Oprac. Alicja Skiba |

Donald Tusk: podwyższymy próg podatkowy z 120 tys. zł do 130 tys. zł Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Z opublikowanych na stronach kancelarii premiera założeń do projektu ustawy o udzielaniu wsparcia na obniżenie cen energii dla przemysłu energochłonnego wynika, że w 2027 roku stawka CIT dla dużych firm energetyczno - paliwowych miałaby wzrosnąć z obecnych 19 do 30 proc. W 2028 roku byłoby to 26 proc., rok później 23 proc. a potem stawka miałaby wrócić do poziomu wyjściowego, czyli obecnych 19 proc.

Które firmy ma objąć podwyżka

Nowe stawki podatkowe miałyby objąć firmy o przychodach powyżej 50 mln euro, które zajmują się wydobyciem gazu ziemnego lub ropy naftowej, obrotem paliwem gazowym lub obrotu gazem ziemnym z zagranicą, handlem ropą naftową, wytwarzania paliw ciekłych oraz obrotem tymi paliwami, a także dystrybucją energii elektrycznej przez największe podmioty i przesyłaniem energii elektrycznej. - Chodzi o prawie cały sektor energetyczny i paliwowy. Podniesienie stawki z 19 do 30 proc. to bardzo znacząca zmiana - komentuje dla redakcji biznesowej tvn24.pl Radosław Żuk, doradca podatkowy z kancelarii KZP.

Wytwarzanie prądu bez podwyżki CIT

Podatek według nowej stawki miałyby zapłacić między innymi Orlen (kontrolujący dawne PGNiG) a także państwowe i prywatne firmy zajmujące się handlem i dystrybucją energii. O obłożeniu wysokim CIT spółek zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w udostępnionym projekcie nie ma mowy.

- Można zakładać, że jeżeli te zmiany weszłyby w życie to koszt wyższej stawki zostałby przerzucony na klientów. Ceny paliw nie są regulowane, podobnie jak ceny energii elektrycznej dla odbiorców instytucjonalnych. Spodziewałbym się tu podwyżek cen - dodaje Radosław Żuk.

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Zmiana stawek podatkowych wymaga przeforsowania przez parlament ustawy a potem także podpisu prezydenta. Dziś, rzecznik kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz skrytykował na konferencji prasowej zaprezentowane wczoraj przez rząd plany zmian w PIT.

Weto prezydenta

Pod koniec lipca prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego (TK) w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz.

"Szokująca decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Zablokował ustawę, która pozwalała opodatkować gigantyczne zyski koncernów paliwowych, dzięki czemu można było sfinansować tańsze paliwa na naszych stacjach (program CPN). Pamiętajcie o tym przy dystrybutorach" - napisał premier.

Rekompensata pakietu CPN

Według uzasadnienia do ustawy, wpływy z nowej daniny mają częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku obniżenia stawki podatku VAT na paliwa do 8 proc. oraz redukcji akcyzy do minimalnych poziomów unijnych, w ramach pakietu osłonowego "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), wprowadzonego pod koniec marca.

Ustawa zakłada, że producenci i sprzedawcy paliw ciekłych zapłacą łącznie 4 mld zł podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie podwyższonych cen paliw z czego 3,8 mld zł w tym roku, a resztę - w 2027 r.

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Podatnikami od nadzwyczajnych zysków mają być podmioty prowadzące w Polsce działalność w zakresie wytwarzania paliw ciekłych, obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, które importują lub kupują je w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia. Projekt obejmuje swoim zakresem zarówno duże koncerny, jak i mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Łącznie ma to być około 20-30 podmiotów.