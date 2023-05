Tego prezes PiS nie powiedział o waloryzacji 500 plus

Podwyżka świadczenia na dziecko 500 plus do kwoty 800 złotych będzie kosztowała budżet dodatkowe 24 miliardy złotych rocznie. Jarosław Kaczyński, który zapowiedział waloryzację świadczenia, stwierdził, że "nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych". Innego zdania jest ekonomistka Alicja Defratyka.

Od stycznia 2024 roku świadczenie na dziecko 500 plus ma zostać podwyższone do 800 złotych - wynika z zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego . Świadczenie nie było podwyższane od 2016 roku, kiedy program Rodzina 500 plus uruchomiono.

Podwyżka 500 plus a inflacja

Kaczyński o waloryzacji 500 plus: to byłoby proinflacyjne

Jeszcze niedawno sam prezes PiS również przyznawał, że podwyższenie świadczenia mogłoby podsycić wzrost cen. - 700 plus to właśnie posunięcie proinflacyjne. Nie sądzę, żeby było. Ale to nie oznacza, że my zaniechamy pomocy dla rodzin - mówił w czerwcu minionego roku w rozmowie z TVP Bydgoszcz, odnosząc się do medialnych doniesień o podniesieniu 500 plus do kwoty 700 złotych. Tę wypowiedź przytacza dziennik "Rzeczpospolita".