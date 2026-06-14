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Z kraju

Niepokojące dane o oszczędnościach Polaków. Wielu nie ma finansowej poduszki

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pieniądze portfel złotówki
Bezpieczeństwo finansowe Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Po utracie głównego źródła dochodu oszczędności 26 procent Polaków pozwoliłyby na utrzymanie się przez maksymalnie trzy miesiące - wynika z badania Santander Consumer Banku.

Badanie pokazuje jednocześnie, że 14 procent respondentów nie posiada żadnych rezerw finansowych.

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Dla pracownika

Tylu Polaków nie ma żadnych oszczędności

Rezerwy wystarczające na trzy do sześciu miesięcy deklaruje 18 proc. ankietowanych, a na sześć do dwunastu miesięcy - 13 proc. Taki sam odsetek badanych posiada środki umożliwiające funkcjonowanie przez ponad rok.

Jednocześnie 14 proc. Polaków przyznaje, że nie ma żadnych oszczędności, natomiast 7 proc. dysponuje środkami wystarczającymi na mniej niż 30 dni życia bez dochodu.

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Autorzy badania wskazują, że poziom zabezpieczenia finansowego jest silnie związany z oceną własnej sytuacji materialnej. Wśród osób oceniających ją jako złą brak oszczędności deklaruje 49 proc. respondentów.

Dla porównania w grupie osób określających swoją sytuację jako dobrą odsetek ten wynosi 6 proc., a niemal co czwarty badany (23 proc.) posiada rezerwy wystarczające na ponad rok.

Obawy Polaków

Największe obawy Polaków dotyczą obecnie sytuacji geopolitycznej i potencjalnych konfliktów zbrojnych, które wskazało 44 proc. respondentów. Niewiele mniej, bo 43 proc., obawia się dalszego wzrostu kosztów życia, w tym cen żywności i usług.

Na kolejnych miejscach znalazły się ceny energii i paliw (34 proc.) oraz koszty leczenia i pogorszenie stanu zdrowia (32 proc.). Co piąty ankietowany obawia się wzrostu podatków (20 proc.), a 18 proc. wskazuje na niestabilność rynku pracy. Rzadziej wymieniane są zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i kradzieżą danych (15 proc.), rozwojem sztucznej inteligencji (12 proc.) oraz ryzykiem recesji i wysokimi ratami kredytów lub pożyczek (po 10 proc.).

Jak wskazuje cytowana w raporcie Magdalena Drążkowska, starsza menadżerka z Santander Consumer Banku, postrzeganie zagrożeń różni się w zależności od wieku. Konflikty zbrojne są głównym źródłem niepokoju dla 64 proc. seniorów, podczas gdy wśród osób w wieku 18-29 lat wskazuje je 23 proc. badanych. Młodsi respondenci częściej obawiają się wzrostu kosztów życia (39 proc.) oraz podatków (37 proc.).

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Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego-5 marca 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków licząca 1000 osób. 

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Źródło: PAP
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Tagi:
oszczędzanie
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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