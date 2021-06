Podróże podczas pandemii. "Najgorzej jest z planowaniem"

- Oczywiście najłatwiej podróżuje się po Polsce, to bardzo ciekawy kraj. Wiele miejsc jest nieodkrytych przez wielu z nas i warto skupić się na Polsce. Polecam i jestem fanem podróż samochodowych, które dają dużą wolność i są bezpieczne - mówił.

"Bardzo pomagają szczepionki"

- Tutaj bardzo pomagają szczepionki - jestem zaszczepiony, już ponad dwa tygodnie temu otrzymałem drugą dawką, co bardzo ułatwiło mi wjazd do krajów i również rezerwacje hoteli. Na przykład w Niemczech hotel wymagał ode mnie albo testu na COVID-19 lub potwierdzenia, że jestem zaszczepiony od dwóch tygodni - opisywał.

Pytany o to, jak wyglądało przekraczanie granic, powiedział, że "uratował go samochód".

- Lecąc do Szwajcarii wymogi są znacznie większe niż wymaga się przy przekraczaniu granicy lądowej. Tak samo jest z Niemcami, do Niemiec można łatwo wjechać, przejechać przez Niemcy, do Francji również można wjechać bez problemu samochodem. Także tak było w Szwajcarii, właściwie nikt o nic na granicy mnie nie pytał, zatrzymał mnie tylko celnik i poprosił o zakup winiety - mówił.