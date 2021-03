Lot na Ukrainę tylko z negatywnym wynikiem testu

Polskie Linie Lotnicze LOT przypominają, że osoby, które nie mają negatywnego wyniku testu na koronawirusa nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu przewoźnika lecącego na Ukrainę. Rzecznik przewoźnika Krzysztof Moczulski zaapelował do podróżnych, by sprawdzili obostrzenia związane z COVID-19, dotyczące warunków wjazdu do danego kraju.