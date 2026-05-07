Podpisanie umowy SAFE. Premier będzie obecny

Posiedzenie sztabu kryzysowego, pożar lasu-06.05.26
Sikorski: straciłem domniemanie patriotyzmu tych ludzi, którzy blokowali SAFE
Premier Donald Tusk weźmie w piątek udział w podpisaniu umowy SAFE - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbędzie się o godzinie 13.30 w kancelarii szefa rządu, przewidziane zostało również jego wystąpienie. Na ceremonii obecni będą przedstawiciele Komisji Europejskiej - komisarz UE do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz obrony Andrius Kubilius.

"Polska będzie pierwszym krajem Unii Europejskiej, który podpisze umowę dotyczącą SAFE. Nasz kraj jest największym beneficjentem programu - pozyskamy z niego ok. 43,7 mld euro, czyli prawie 190 mld zł. Środki te stanowią realne finansowanie, które pomoże zwiększyć bezpieczeństwo militarne Polski. Fundusze z programu oznaczają także więcej zamówień dla polskich fabryk, wzmocnienie gospodarki oraz nowe miejsca pracy" - podkreślono w komunikacie.

Podpisanie SAFE - kto jeszcze będzie obecny

Według wcześniejszych zapowiedzi umowę z polskiej strony podpiszą w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej - komisarz ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obronności Andrius Kubilius.

Komisarz Serafin udał się do Polski już w czwartek. "W drodze do Warszawy i Wilna" - napisał późnym popołudniem na X.

Z Warszawy komisarze polecą do Wilna, by tam podpisać umowę z litewskimi władzami.

Przewodnicząca KE: Polska i Litwa będą pierwsze

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w czwartek, że Polska i Litwa jako pierwsze kraje podpiszą w piątek umowy pożyczkowe w ramach programu SAFE. Dodała, że oba kraje otrzymają łącznie ponad 50 mld euro, m.in. na zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki UE.

Polityczka podkreśliła, że już tyko te dwa projekty wydatkowania środków - polski i litewski - opiewają na kwotę ponad 50 mld euro, która przeznaczona zostanie na wypełnienie kluczowych luk w zdolnościach obronnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki UE. - Dzięki programowi SAFE wzmacniamy nasz przemysł obronny w całej Europie. Zapewniamy nam potrzebne zdolności. Szybciej, wspólnie i na dużą skalę - dodała von der Leyen.

Podpisanie umowy w piątek oznacza, że do Polski jeszcze w maju powinna trafić zaliczka w wysokości 6,5 mld euro. Litwa, która w ramach SAFE otrzyma w sumie 6,37 mld euro, jako zaliczkę otrzyma teraz ok. 955 mln euro.

Program SAFE - na co zostaną wydane pieniądze

Polska, której Komisja Europejska przyznała 43,7 miliarda euro, jest największym beneficjentem programu SAFE. Węgry i Francja znalazły się na drugim miejscu - mają otrzymać po 16,2 miliarda euro. Po podpisaniu umowy z krajami członkowskimi Komisja Europejska będzie mogła zaciągnąć pożyczki na rynkach kapitałowych i przekazać je beneficjentom.

Środki dla Polski mają być przeznaczone między innymi na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 procent funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.

W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE - zakładała ona stworzenie specjalnego funduszu, do którego miałyby trafić unijne środki. W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna, która upoważnia szefa MON oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE.

Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

