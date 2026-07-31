Z kraju Zmowa na rynku wiśni? Resort rolnictwa reaguje Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Rolnicy w tarapatach po decyzjach ARiMR Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: AstroStar/Shutterstock

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We wtorek Związek Sadowników RP poinformował, że zwrócił się do prezesa UOKiK z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań w związku z gwałtownym spadkiem cen skupu wiśni mimo niewielkiej podaży owoców.

- Ja też taką skargę złożę ze swej strony, bo faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi - powiedział Krajewski podczas konferencji prasowej. Dodał, że pismo do UOKiK podpisze być może jeszcze w piątek.

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Pomoc dla rolników i sadowników

- Oczywiście wsparcie jest potrzebne - podkreślił. Zapowiedział, że będzie również pomoc dla rolników, sadowników w związku z występującymi przymrozkami, później gradobiciem, czy też ekstremalnymi temperaturami, "oczywiście w zależności od zgłaszanych potrzeb, zgłaszanych szkód".

Na początku lipca br. ministerstwo rolnictwa uruchomiło specjalną aplikację, za pomocą której producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku suszy. Jak wyjaśnił resort, wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć każdy producent rolny, który ma Profil Zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności (w rozumieniu przepisów o płatnościach, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego) do 15 października roku, w którym wystąpiła susza.