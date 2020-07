Podatkowe odchudzanie dla firm, czyli SLIM VAT. Ministerstwo przedstawia nowy pomysł

SLIM VAT to pakiet zmian, który zawiera uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie i w kursach walut. Jego zarys przedstawił w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński.

Jak stwierdził na konferencji prasowej szef resortu finansów, uszczelnienie VAT okazało się dużym sukcesem, luka spadła o połowę w ciągu 3 lat i utrzymuje się na poziomie 12 proc. - Ale pracujemy nad dalszym uszczelnieniem - zastrzegł.

Kościński dodał, że MF chce co pół roku przedstawiać kolejny pakiet rozwiązań upraszczających VAT. - Chcemy odchudzać VAT, ale nie chodzi o stawki, tylko o proces kalkulacji i raportowania VAT - wyjaśnił.

"Dostosowany do lokalnej specyfiki"

- SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern - zaznaczył wiceminister finansów Jan Sarnowski. Wyjaśnił też znaczenie angielskich słów i określił SLIM VAT jako "podatek prosty, nowoczesny i dostosowany do lokalnej specyfiki" (słowo slim oznacza też po angielsku szczupły lub chudy - red.). Sarnowski dodał, że polska specyfika to dużo małych i średnich firm, które rozliczają się same, a wraz z postępem technologii wiele obowiązków i przepisów traci na znaczeniu.

Jak zaznaczył Sarnowski, pakiet SLIM powstał w formule warsztatowej, zawiera postulaty padające na spotkaniach z biznesem - chodzi o czynności określane jako trudne do zautomatyzowania i wymagające żmudnej i pracochłonnej ręcznej obsługi.

- Projekt zakończył konsultacje wewnętrzne w Ministerstwie Finansów. Mamy nadzieję, że odpowiednia zmiana ustawy będzie przyjęta w tym roku, chcemy, żeby weszły w życie w pierwszych miesiącach 2021 roku - dodał Sarnowski.

Faktury korygujące

Pakiet SLIM VAT zawiera rozwiązania dotyczące faktur korygujących. W przypadku faktur korygujących in-minus znosi formalny warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Jak podkreśla MF, zmiana znacznie uprości rozliczenia, zniknie konieczność potwierdzeń otrzymania faktury korygującej.

W przypadku faktur korygujących in-plus pojawią się przepisy wskazujące sposób rozliczenia takich faktur - będzie dokonywane na bieżąco. Dotychczas podatnicy bazowali tylko na linii interpretacyjnej i orzecznictwie, co nie dawało odpowiedniej pewności prawa - ocenia MF.

Więcej czasu

Wydłużeniu z 2 do 6 miesięcy ulegnie termin stosowania zerowej stawki zaliczki w eksporcie towarów poza UE. Według MF typowo okres ten jest dłuższy, a podatnik musi dokonywać korekty zaliczki ze stawki zero do 23 proc. Dłuższy termin to neutralność zaliczek w eksporcie, co ułatwi eksport, zwłaszcza na Wschód, gdzie jest on oparty o zaliczki - wskazuje resort.

Podatnik będzie mógł też wybierać zasady przeliczenia kursu walut dla obliczania przychodu w podatku dochodowym. Często pojawiają się sytuacja, że w VAT i CIT do jednej transakcji kursy są różne, z różnych dni. Wyliczanie odrębnych kursów to duża przeszkoda, podatnik będzie mógł więc wybrać wspólny kurs obliczenia obu podatków. Według MF problem był sygnalizowany od dawna.

Inne korzyści wskazane przez resort finansów to m.in. wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy. Podatnik będzie mógł ująć fakturę łącznie w ciągu czterech miesięcy bez konieczności korygowania deklaracji, co oznacza mniej korekt.

Jest też element dotyczący usług noclegowych. MF planuje umożliwienie odliczenia VAT z faktury za usługi noclegowe nabyte na rzecz klienta biznesowego. Dziś nie ma prawa do odliczenia, nawet jeśli podatnik zrefakturuje usługę na inną firmę. W nowym rozwiązaniu VAT w takich sytuacjach będzie można odliczać w ramach refakturowania.

Wzrosnąć ma też limit na prezenty o małej wartości. Kwota dla jednorazowych prezentów o małej wartości wzrośnie z 10 do 20 zł.

Autor:kris

Źródło: PAP