Koniec stanu epidemii w Polsce to zmiany dla podatników. Eksperci wyjaśniają

Od poniedziałku 16 maja zostanie zniesiony w Polsce stan epidemii, który zostanie zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. W związku z tym znikają niektóre ułatwienia i ulgi dla podatników. Eksperci KPMG wyjaśniają, na czym dokładnie będą polegać zmiany.

Stan epidemii obowiązywał w Polsce od 20 marca 2020 r. Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan epidemii to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii.

Podatek od przychodów z budynków

Eksperci podatkowi przypominają, że z końcem miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany przestanie obowiązywać zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. zmieniającej ustawę o CIT i PIT (weszła w życie od 1 stycznia 2021 r.) rozszerzono bezwarunkowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany – w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 (art. 38ha ustawy o CIT oraz art. 52pa ustawy o PIT) - zaznacza KPMG.

W związku ze zniesieniem stanu epidemii od 16 maja 2022 r., zwolnienie z podatku od przychodów z budynków będzie obowiązywać do końca maja. Od 1 czerwca 2022 r. powstanie obowiązek rozliczania podatku od przychodów z budynków.

IP BOX

Zniesienie stanu epidemii oznacza również wygaśnięcie prawa do stosowania 5 proc. PIT/CIT dla dochodów z kwalifikowanych IP wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19 (już przy obliczaniu zaliczek).

"Odwołanie stanu epidemii w maju spowoduje, że maj będzie ostatnim miesiącem, w którym będzie można skorzystać z obniżonej stawki CIT, zaś podatnicy PIT będą mogli skorzystać z tego rozwiązania do końca 2022 r." - tłumaczą eksperci KPMG.

Ulga B+R

W maju wygaśnie również prawo do rozliczania w zaliczkach na PIT/CIT kosztów kwalifikowanych B+R, ponoszonych w celu opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

"Uprawnienie to dotyczy wydatków które ponoszone były w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52t ustawy o PIT oraz art. 38l ustawy o CIT). Podatnik CIT może odliczyć również wydatki, o którym mowa wyżej, od dochodu będącego podstawą obliczenia zaliczki, o której mowa w art. 25 ust. 1 lub 1b ustawy o CIT, w trakcie roku podatkowego, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19; tym samym ostatni raz odliczenie - gdy idzie o zaliczkę - możliwe będzie w maju 2022 r" - wyjaśniają eksperci.

Limity zwolnień PIT

Eksperci przypominają także, że do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii obowiązuje podwyższenie limitów dla niektórych zwolnień z PIT dla świadczeń wypłacanych na rzecz pracowników.

Chodzi o:

- zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy o PIT, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji - do 3000 zł;

- zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci finansowane ze źródeł obrotowych do 10000 zł;

- wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych - do 2000 zł;

- dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 finansowane ze źródeł innych niż ZFŚS – do 3000 zł;

- wolne od podatku są świadczenia postojowe wypłacane w związku z epidemią COVID-19.

"W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r., powyższa możliwość skorzystania z podwyższonych limitów zwolnień w PIT będzie możliwa jedynie do końca 2022 r" - tłumaczą przedstawiciele KPMG.

Bieg terminów w zakresie MDR

MDR to przepisy prawa związane z obowiązkiem przekazywania (raportowania) do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) określonych informacji. "W przypadku schematu krajowego terminy MDR nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu, w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (art. 37y ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), terminy w zakresie MDR nadal będą zawieszone" - tłumaczą eksperci KPMG.

Certyfikaty rezydencji

Jak wyjaśniają eksperci KPMG, "w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego oraz przez okres dwóch miesięcy po ich odwołaniu, płatnik może posłużyć się posiadanym certyfikatem rezydencji podatnika obejmującym 2019 r. pod warunkiem uzyskania oświadczenia podatnika, że dane w nim zawarte nie uległy zmianie".

"Płatnik będzie mógł również uwzględnić przy wypłacie certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres 12 kolejnych miesięcy od dnia jego wydania upływa w okresie obowiązywania tych stanów. Wprowadzono również możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji pod warunkiem, że dane w nim zawarte nie budzą wątpliwości (art. 31ya 19 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), preferencje w zakresie posiadania certyfikatu rezydencji nadal zostaną utrzymane" - czytamy.

Ulga na złe długi

KPMG informuje, że "nie dłużej niż do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemi ogłoszony z powodu COVID-19, pod pewnymi warunkami (negatywne konsekwencje COVID-19/spadek przychodów), możliwe jest wyłączenie konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania w zaliczkach o wartość niezapłaconych, a zaliczonych do kosztów podatkowych zobowiązań (ulga na złe długi) (art. 52q oraz art. 52w ustawy o PIT oraz art. 38i oraz art. 38o ustawy o CIT)".

W związku z odwołaniem stanu epidemii w maju 2022 r. taka możliwość będzie obowiązywać jedynie do końca 2022 r.

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wygaśniecie prawa do dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych służących do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – uprawnienie to przysługuje podatnikom tylko do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii (art. 52s ustawy o PIT oraz art. 38k ustawy o CIT). W konsekwencji, w związku z odwołaniem stanu epidemii od 16 maja, taka preferencja będzie obowiązywać jedynie do końca maja 2022 r - wyjaśnia KPMG.

Odliczanie darowizn przekazywanych na cele związane z COVID-19

W maju nastąpi również wygaśnięcie prawa do odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji, czy NGO-sów.

"Uprawnienie to dotyczy darowizn przekazanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, w wysokości 150 proc. lub 200 proc. kwoty darowizny, w zależności od terminu jej przekazania. Odliczenie przysługuje podatnikom, którzy dokonali darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych będących laptopami lub tabletami, jeśli zostały przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (art. 52n oraz 52x ustawy o PIT oraz art. 38g oraz art. 38p ustawy o CIT)" - czytamy.

Biała lista podatników VAT

W okresie epidemii wydłużony został z 7 dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu, termin do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy (art. 15zzn Tarczy 1.0). W związku z tym, że stan zagrożenia epidemicznego zostanie utrzymany (pomimo odwołania stanu epidemii), terminy do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy nadal będą wydłużone do 14 dni

Wydłużenie terminów oczekiwania na interpretację indywidualną

W związku z utrzymaniem stanu zagrożenia epidemicznego (pomimo odwołania stanu epidemii) terminy na wydanie interpretacji podatkowych nadal będą wydłużone.

"W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r. lub złożonych od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 - termin do wydania interpretacji indywidualnej został ustawowo przedłużony o 3 miesiące (art. 31g Tarczy 1.0)" - tłumaczą eksperci.

