Emeryci a Polski Ład. Te osoby "w zasadzie mogłyby w ogóle nie mieć pobranego podatku"

W nowym roku okazało się, że Polski Ład nie zadziałał tak, jak wymarzyliby to sobie rządzący i wielu pracowników otrzymało niższe pensje. Jedną z grup, których może to dotyczyć, są pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury. Takich osób jest ponad 150 tysięcy. Dlaczego ich wynagrodzenia mogą być niższe i ile powinni zyskać na reformie podatkowej? Wyjaśniamy.

W środę opisaliśmy przypadek emerytki, która wróciła do pracy nauczycielskiej. Wyjaśniła, że w grudniu dostała 3226 złotych, a w styczniu - 2933 złote, czyli o 293 złote mniej. - Chce mi się płakać. Jestem emerytowanym nauczycielem dyplomowanym. Poszłam do pracy, bo musiałam i teraz mi zabierają pensję. Przy takich zarobkach te 300 złotych to bardzo dużo - powiedziała redakcji Kontakt 24 nauczycielka.

W przypadku pracujących emerytów niepobierających świadczenia emerytalnego jednym z powodów niższej pensji może być brak złożenia formularza PIT-2 u pracodawcy, co uniemożliwia potrącanie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 425 zł i rozliczenie w zaliczkach miesięcznych wyższej kwoty wolnej od podatku. Opisaliśmy to na przykładzie nauczyciela, który miał zyskać na Polskim Ładzie, a dostał pensję mniejszą o niemal 300 złotych.

PIT-0 dla pracującego emeryta

Ale to nie jedyna zagwozdka związana z Polskim Ładem dla tej grupy. - Co do emerytów niepobierających emerytury, tylko zarabiających, jest jeszcze taka kwestia, że przysługuje im, pod pewnymi warunkami, zwolnienie do kwoty 85 tysięcy złotych. - wyjaśniła dla TVN24 Biznes Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy i dyrektor w PwC.

Od 1 stycznia wszedł w życie tak zwany PIT-0 dla emeryta - w rzeczywistości to ulga w PIT, która dotyczy osób zatrudnionych na etacie czy pracujących na zleceniach, które mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywne zawodowo. Pracujący seniorzy, którzy nie będą pobierali emerytury, będą płacić podatek po przekroczeniu 115 528 zł zarobków. Na tę kwotą składa się 30 tys. zł kwoty wolnej i 85 528 zł ulgi.

Ekspertka dodała, że "w celu zastosowania tego zwolnienia przez pracodawcę, muszą złożyć odpowiednie oświadczenie, że spełniają warunki do zwolnienia" i "zapewne z uwagi na wypłaty z góry wynagrodzeń dla nauczycieli, również tych, którzy przekroczyli wiek emerytalny, takie oświadczenia nie zostały przez niektórych złożone".

- Może to być kolejna przyczyna tego, że takie osoby dostały niższe netto, a w zasadzie mogłyby w ogóle nie mieć pobranego podatku - podkreśliła Narkiewicz-Tarłowska.

PIT-0 dla pracującego seniora - MF wyliczył zysk "na rękę"

Jak podaje na swojej stronie Ministerstwo Finansów, "dzięki reformie podatkowej Polskiego Ładu, pracujący seniorzy zaoszczędzą w przyszłym roku co najmniej 800 mln zł podatku". Dodaje, że "obecnie mamy ok. 159 tys. osób, które mają uprawnienia do emerytury, ale na nią nie przechodzą".

Resort finansów wyliczył, ile rocznie mogą zyskać na Polskim Ładzie pracujący emeryci (kwota wolna 30 tys. zł plus PIT-0 dla pracującego seniora do 85 tys. zł):

- 3000 zł brutto (pensja miesięczna) - w portfelu seniora zostanie prawie 1840 zł więcej (w skali roku), - 4000 zł brutto - prawie 2800 zł więcej, - 5000 zł brutto - ok. 3700 zł więcej, - 6000 zł brutto - ponad 4700 zł więcej, - 10 000 zł brutto - prawie 11 000 zł więcej.

Oto wyliczenia MF dotyczące rocznego zysku seniorów na działalności gospodarczej:

- 3000 zł brutto (pensja miesięczna) - w portfelu seniora zostanie niemal 1350 zł więcej (w skali roku), - 4000 zł brutto - prawie 3000 zł więcej, - 5000 zł brutto - ponad 3950 zł więcej, - 6000 zł brutto - ponad 4900 zł więcej, - 10 000 zł brutto - w portfelu seniora zostanie ponad 12 400 zł więcej.

Ulga dla klasy średniej dla emerytów

W piątek minister finansów Tadeusz Kościński oświadczył, że ma dobrą wiadomość dla niepracujących emerytów z dość wysokimi jak na polskie warunki świadczeniami. - Wdrożymy rozwiązanie, dzięki któremu w efekcie Polskiego Ładu, dla osób z emeryturą do 12 800 złotych brutto, obciążenie podatkiem i składką się nie zmieni. Reforma będzie dla nich neutralna - zapowiedział Kościński.

MF podkreśla, że pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę nie tracą na reformie podatkowej przy zarobkach do 12,8 tys. zł brutto miesięcznie. Jest to możliwe dzięki podwyższeniu do 30 tys. kwoty wolnej od podatku, zastosowaniu ulgi dla klasy średniej (po zlikwidowaniu możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku) oraz zwiększeniu progu podatkowego do 120 tys. zł. Obecnie ulga dla klasy średniej nie obejmuje emerytów.

PIT-2 nie dla pracownika, który jest emerytem

Resort finansów wyjaśnił we wtorek w komunikacie, że w niektórych przypadkach pracownik nie może złożyć PIT-2 - tak jest w przypadku np. pracownika, który jest emerytem, przedsiębiorcą albo wieloetatowcem.

"Podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy. W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku), podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu" - podkreślił MF.

Autor:Krzysztof Krzykowski

Źródło: TVN24 Biznes, PAP