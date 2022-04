Nowa minister finansów: najważniejszym zadaniem jest dokończenie prac nad PIT

- Najpilniejszym zadaniem stojącym obecnie przed Ministerstwem Finansów jest dokończenie prac nad PIT (..) W Sejmie zaczęły się już prace parlamentarne nad ustawą, a my – zarówno jako Ministerstwo Finansów, jak i Krajowa Administracja Skarbowa – przygotowujemy się do tego, aby nowe zapisy jak najlepiej wytłumaczyć podatnikom - powiedziała w rozmowie z PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Polski Ład po nowemu. Nowa minister o zmianach w PIT

Budżet na 2022 rok. Minister o nowelizacji

- Projektując budżet na 2022 rok byliśmy w zupełnie inne sytuacji. Teraz jest ona bardzo dynamiczna. Szczególnie sytuacja geopolityczna jest mocno nieprzewidywalna, w środę przestaliśmy odbierać gaz z kontraktu jamalskiego, do tego dochodzą kolejne pakiety sankcji. Nie wiemy, co się będzie działo na froncie ukraińskim – przyznała Magdalena Rzeczkowska.

Magdalena Rzeczkowska o wpływach podatkowych

- Poza tym trzeba także spojrzeć na wpływy podatkowe, które Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zapewnia do budżetu. Mamy dane za marzec i choć w tym miesiącu mieliśmy drobny spadek rok do roku, wynikający głównie z działania tarczy antyinflacyjnej oraz zmian w sposobie przekazywania JST udziałów w PIT i CIT, to jednak w okresie styczeń-marzec 2022 r. dochody podatkowe państwa były wyższe o jedną piątą w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2021 r. – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

Magdalena Rzeczkowska zwróciła także uwagę, że resort finansów w coraz większym stopniu uszczelnia system podatkowy, na co wskazują m.in. dane o wielkości luki VAT za 2021 r. - Z naszych wyliczeń wynika, że w 2021 r. luka VAT spadła do 4,3 proc. potencjalnych wpływów, czyli aż o 6,1 pkt proc. - stwierdziła minister.

Minister finansów: to nie jest czas na gruntowne zmiany

W wywiadzie dla PAP minister podkreślała, że "nie jest to czas na bardzo gruntowne zmiany ze względu na to, że sytuacja wokół nas jest niestabilna".

Minister podała, że trwają prace nad odmiejscowieniem części usług KAS, dzięki czemu podatnik będzie mógł załatwić swoje sprawy w każdym urzędzie na terenie kraju, bez względu na to, gdzie znajduje się siedziba firmy czy miejsce zamieszkania. Te usługi to uzyskanie zaświadczenia, otrzymanie innych informacji o stanie rozliczeń oraz złożenie deklaracji.

Podwyżki dla pracowników KAS i SCS

Minister powiedziała, że w maju pracownicy KAS i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej otrzymają podwyżki. - Chodzi o wzrost funduszu wynagrodzeń o 4,4 proc., co zostało zapisane w budżecie na 2022 r., a także o realizację uchwały modernizacyjnej, co da dodatkowe 3 proc. dla pracowników oraz 2,7 proc. dla funkcjonariuszy. Ze związkami zawodowymi porozumiałam się jako szef KAS. Na poziomie centralnym wypracowaliśmy ramowe zasady podwyżek, które następnie zostały przekazane do dyrektorów jednostek terenowych KAS celem ustalenia zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników i funkcjonariuszy. Porozumienia w tym zakresie zostały zawarte we wszystkich jednostkach terenowych KAS, bo to one są pracodawcami - poinformowała szefowa MF.