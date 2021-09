Minister finansów: podatki nas w tym roku zaskoczyły

Podatki. Tadeusz Kościński: ściągalność jest jak najbardziej dobra

Zaznaczył, że najwięcej pieniędzy w budżecie państwa pochodzi z VAT. - W tym roku prognozujemy, że będzie to 214 mld zł - wskazał. Dodał, że to kwota o 30 mld zł wyższa od początkowych szacunków. Według Kościńskiego drugi najwyższy podatek płacony w Polsce to akcyza - tegoroczne wpływy z tego tytułu mają wynieść 75 mld zł. Wyjaśnił, że chodzi o wpływy z hazardu, alkoholu, papierosów. Z kolei trzeci największy podatek w tegorocznym budżecie ma pochodzić z PIT i wynieść 71 mld zł. "CIT od korporacji jest na poziome 49 mld zł - to czwarty największy podatek" - dodał.